¿Puedes evitar que tu casa se inunde? Estas son las medidas que recomienda Protección Civil ante las fuertes lluvias

Ante las constantes alertas por lluvias en varios estados de México, la Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, comunicó las medidas que debe de tomar la población ante riesgos por inundaciones y deslaves.

¿Qué tienes que hacer si tu casa está en riesgo de inundarse y cómo puedes evitarlo?

¿Cómo evitar que tu casa se inunde?

En ciertas ocasiones es complicado predecir qué tanta agua va a caer con las intensas lluvias, lo que también complica saber si hay riesgo de inundaciones o no.

Aún así hay medidas que puedes tomar para que tu casa no se vuelva una pecera gigante, esas son:

- Limpieza: Para evitar que el agua se acumule, es esencial hacer limpieza de desagües y coladeras. Debes tener despejadas las áreas de azoteas, patios, tubos por donde evacúa el agua, etc.

- Sella grietas y filtraciones: Debes checar constantemente que tu casa no tenga agujeros donde el agua se pueda colar, si encuentras alguno, tápalo lo más pronto que puedas.

- Impermeabilización: Revisa que tu techo esté impermeabilizado para evitar cualquier colapso y que con ello se cuele humedad.

#ComunicadoCNPC📄



CNPC alerta a la población por pronóstico de lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabascohttps://t.co/YxTP23xNbZ pic.twitter.com/Tgm2Hu5Sgw — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 7, 2026

¿Qué hacer si tu casa ya se está inundando?

Si tu casa ya está siendo víctima de la acumulación de agua, también hay opciones para evitar que suba tan rápido; recuerda también tener en cuenta qué hacer si ya no hay cómo parar la inundación:



Barreras : Una opción sencilla para frenar la acumulación es utilizar costales de arena o de algo sólido que permita que el agua se absorba.



: Una opción sencilla para frenar la acumulación es utilizar costales de arena o de algo sólido que permita que el agua se absorba. Qué hacer ante una indundación: Si tu casa ya está en problemas, lo primero que debes hacer es desconectar tus electrodomésticos, desactivar la energía eléctrica y quitar del alcance del agua los objetos de valor, como documentos.

Recuerda que si vives en una zona donde hay inundaciones constantes, debes ya tener una mochila con lo más importante, en caso de cualquier emergencia.

Estados con alerta por lluvias MUY fuertes

Este martes 7 de julio, Protección Civil emitió alertas en varios estados por lluvias MUY fuertes con riesgos de deslaves e inundaciones.

Estas entidades son: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.