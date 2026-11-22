Trágica madrugada en CDMX. En las primeras horas de este 22 de noviembre 2026, la mala combustión de un calentador casero de agua provocó la muerte de una persona en calles de Tlalpan; se registraron más víctimas intoxicadas.

Los primeros reportes indican que los vecinos se percataron de un intenso olor a gas, por lo que rápidamente reportaron el problema a los bomberos, quienes acudieron al lugar para localizar y sellar el problema.

Una persona muere intoxicada y otra es hospitalizada; víctima permanece sin identificar

En el lugar se encontraron otras dos personas intoxicadas, una de ellas tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital.

Por su parte, los servicios periciales realizaron el levantamiento del cuerpo de la víctima por intoxicación.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima; tampoco se sabe si ya fue reconocida por familiares o alguna persona cercana.

Acudimos a un departamento en la colonia San Martín Xochinahuac, en @AzcapotzalcoMx, para atender una fuga de gas natural en el área de la zotehuela, ocasionada por una llave de paso en mal estado. #ServicioConcluido @JefeVulcanoCova https://t.co/5UY6B2XcYY — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) November 22, 2026

Noche de emergencias en CDMX: Reportan otros dos incidentes similares en Iztapalapa y Azcapotzalco

En una sola noche, los bomberos atendieron otras dos emergencias similares en las alcaldías Iztapalapa y Azcapotzalco, Ciudad de México.

Informamos que acudimos a la colonia Renovación, en @Alc_Iztapalapa, para atender un incendio de basura en un área aproximada de 100 metros cuadrados. #ServicioConcluido @JefeVulcanoCova https://t.co/p5iGJqWAjh — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) November 22, 2026

¿Cómo detectar una fuga de gas en casa?

Prepara una mezcla de agua con bastante jabón líquido o en polvo.

Con ayuda de una esponja, moja un poco las válvulas, uniones, reguladores y mangueras de instalación.

Si aparecen burbujas que se forman en las conexión, significa que existe un escape de gas.

Si detectas un fuerte olor a gas dentro de tu casa, es vital que evites prender cerillos, encendedores, veladores o incluso sacar tu teléfono celular.

Consejos para prevenir una fuga de gas en casa

Utiliza mangueras especiales para Gas, no para agua, sujetarlas con abrazaderas.

Aplica agua y jabón en las tuberías y llaves para comprobar su existencia.

Evitar colocar material combustible encima o junto a cilindros: bolsas de plástico, trapos, cajas, etc..

Revisa que los tanques e instalaciones de Gas estén en buenas condiciones.