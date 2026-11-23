La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, responsabilizó directamente a la diputada Diana Sánchez Barrios de haber ordenado las agresiones registradas afuera del Congreso de la Ciudad de México, y anunció que ya solicitó medidas de protección y restricción para ella, los vecinos y el personal de la demarcación que han recibido amenazas.

Tras calificar como una “horda de delincuentes” al grupo que presuntamente la atacó, la titular de la alcaldía pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigar la responsabilidad de la legisladora, escuchar a los testigos, identificar a los agresores materiales y esclarecer quién dio la orden.

En su mensaje dirigido frontalmente a Diana Sánchez Barrios, Alessandra Rojo de la Vega advirtió que sostendrá sus señalamientos ante las autoridades y acompañará a quienes decidan presentar denuncias para evitar que los hechos queden impunes. Asimismo, cuestionó a Morena sobre si exigirá que se investigue a su diputada o si la encubrirá, asegurando que no cederá ante amenazas y que continuará realizando operativos en las calles de Cuauhtémoc para dialogar con comerciantes que buscan trabajar sin extorsiones y evitar el cobro ilegal por el uso de banquetas.

@AlessandraRdlv lanza un mensaje a @DianaSanchezBar : “No te vas a salir con la tuya”.



La alcaldesa informó que ya solicitó medidas de protección y restricción, tras las agresiones que denunció durante los hechos violentos en el Congreso de la #CDMX.



También calificó de… pic.twitter.com/TL3XbLBe2a — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 23, 2026

Antecedentes de agresiones y el compromiso de mantener el orden en Cuauhtémoc

Durante su pronunciamiento, Alessandra Rojo de la Vega recordó que este episodio no representa el primer ataque atribuido al grupo vinculado con la legisladora, señalando que en junio pasado, durante un operativo para ordenar la vía pública en la Zona Rosa, personal de la alcaldía fue agredido con palos y piedras por personas entre las que identificó a asesores que cobran en el Congreso de la Ciudad de México y familiares de Diana Sánchez Barrios.

Con esta solicitud de medidas cautelares y la exigencia de intervención ministerial, la alcaldesa de Cuauhtémoc reiteró que defenderá la demarcación “cueste lo que cueste” y mantendrá las acciones de ordenamiento en el espacio público frente a cualquier intento de intimidación.