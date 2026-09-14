Gobierno CDMX

Notas
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¿Vas al Grito de Independencia? Estos son los cierres viales y alternativas para llegar al Zócalo
¿Vas al Grito de Independencia? Conoce el mapa de cierres viales, accesos peatonales y rutas alternativas para este 15 de septiembre en la CDMX.
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¡Adiós al rosa mexicano! INE cambia su color oficial a lila rumbo a las elecciones 2027
El árbitro electoral deja el rosa mexicano después de 12 años y adopta el color lila; pero las críticas no se hicieron esperar, pues señalan que se parece mucho al del gobierno de la CDMX.
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Restricciones de alcohol en CDMX: ¿Cuándo termina la Ley Seca para esta alcaldía?
Revisa en qué zona aplica el acuerdo oficial y hasta cuándo estará prohibido el consumo de bebidas alcohólicas para esta alcaldía de la CDMX.
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México vs. Inglaterra: ¿Cuándo es la Ley Seca, horario y en qué colonias por el partido de octavos?
Aunque comerciantes han señalado las pérdidas económicas, el gobierno de CDMX confirmó cuándo habrá Ley Seca por el partido México vs. Inglaterra.
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¿Quién es "La Muñeca", presunto implicado en asesinato de colaboradores de Clara Brugada?
Su captura amplió la lista de detenidos el crimen de los colaboradores de Clara Brugada, uno de los crímenes de mayor impacto en la capital, suman 19 capturas, pero siguen sin resolver el caso.
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Clara Brugada solicita intervención de la FGR a un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz
Al cumplirse un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que ya pidió ayuda a la FGR.