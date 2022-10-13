Alex Jones pagará 965 mdd por negar tiroteo de Sandy Hook

El teórico de la conspiración derechista Alex Jones debe pagar al menos 965 millones de dólares en daños a numerosas familias de las víctimas del tiroteo masivo de Sandy Hook en 2012 por afirmar falsamente que eran actores que falsificaron la tragedia, dijo un jurado de Connecticut el miércoles 12 de octubre.

El veredicto contra Jones, que se produjo después de tres semanas de testimonio en un tribunal estatal en Waterbury, Connecticut, superó con creces los 49 millones de dólares que un jurado de Texas le ordenó pagar en un caso similar en agosto.

Los demandantes eran familiares de 20 niños y seis miembros del personal que fueron asesinados durante el tiroteo de la Escuela Primaria Sandy Hook en diciembre de 2012. Jones afirmó durante años que la masacre fue escenificada como parte de un complot del gobierno para quitarles las armas a los estadounidenses.

Los miembros del jurado dijeron que los demandantes también deberían recibir los honorarios de los abogados, que se determinarán en noviembre.

Durante los argumentos finales en Connecticut, la semana pasada, los abogados de las familias de ocho víctimas de Sandy Hook dijeron que Alex Jones generó ganancias durante años al publicar mentiras sobre el tiroteo, lo que generó tráfico a su sitio web Infowars e impulsó las ventas de sus diversos productos.

Sigan mintiendo.

Jurado ordena pagar indemnización de $965 millones a presentador de radio de ultraderecha Alex Jones por mentir sobre la masacre en Sandy Hook.

Por años dijo que la masacre en dicha escuela fue un montaje y nunca ocurrió.

Sigan mintiendo.pic.twitter.com/mDXAW73mqP — Janosik García (@Janosikgarciaz) October 12, 2022

Mientras tanto, las familias de las víctimas del tiroteo de Sandy Hook sufrieron una campaña de hostigamiento y amenazas de muerte durante una década por parte de los seguidores de Alex Jones, dijo el abogado Chris Mattei.

El abogado de Jones, Norman Pattis, respondió durante sus argumentos finales que los demandantes habían mostrado escasa evidencia de pérdidas cuantificables. El abogado, instó al jurado a ignorar el trasfondo político del caso.

El juicio estuvo marcado por semanas de angustiosos testimonios de las familias, quienes llenaron la galería todos los días y se turnaron para contar cómo las mentiras de Alex Jones sobre Sandy Hook agravaron su dolor. Un agente del FBI que respondió al tiroteo también es demandante en el caso.

Jones, quien desde entonces reconoció que ocurrió el tiroteo, también testificó y sumió brevemente el juicio en el caos mientras criticaba a sus críticos “liberales” y se negaba a disculparse con las familias.

En agosto, otro jurado determinó que Jones y su empresa deben pagar 49,3 millones de dólares a los padres de Sandy Hook en un caso similar en Austin, Texas, donde se encuentra la sede del sitio web de la teoría de la conspiración Infowars de Jones.

Los abogados de Jones han dicho que esperan anular la mayor parte del pago en el caso de Texas antes de que sea aprobado por un juez, calificándolo de excesivo según la ley estatal.