¡Alianza de Medios Mx alerta! Lineamientos de audiencias son un mecanismo de censura

La discusión sobre los nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias volvió a colocar en el centro del debate el delicado equilibrio entre garantizar los derechos de las audiencias y preservar la libertad de expresión.

En ese contexto, la Alianza de Medios Mx (AMMx) manifestó su preocupación por la consulta pública convocada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), al considerar que el proceso debe abrirse a un análisis amplio y no limitarse únicamente a la recepción de observaciones por correo electrónico.

El organismo, que agrupa a más de un centenar de empresas y líderes del sector periodístico, sostuvo que el tema requiere una discusión pública, transparente y plural, debido a que las reglas que finalmente se aprueben tendrán un impacto directo sobre el ejercicio periodístico y la operación de los medios de comunicación concesionados.

AMMx pide un debate plural sobre los derechos de las audiencias

La Alianza de Medios enfatizó que los derechos de las audiencias tienen el mismo rango constitucional que la libertad de expresión, por lo que ninguno de estos principios debe imponerse sobre el otro.

En ese sentido, llamó a que la consulta pública permita escuchar todas las voces involucradas y construir consensos que fortalezcan tanto las garantías de las audiencias como el ejercicio libre del periodismo.

Además, consideró indispensable incorporar al análisis el papel de los medios públicos y revisar los mecanismos de supervisión de la CRT para garantizar mayor autonomía en las resoluciones que eventualmente emita el organismo regulador.

El presidente pro tempore de la AMMx, Carlos Arrendondo Sibaja, señaló que México mantiene pendiente, desde hace más de una década, la construcción de un modelo que logre conciliar los derechos de las audiencias con la libertad de expresión, pese a que ambos están reconocidos tanto en la Constitución como en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos.

Señalan excesos en la propuesta de la CRT

La preocupación de la organización también se centra en diversos aspectos de los lineamientos presentados por la autoridad reguladora.

De acuerdo con la AMMx, especialistas en telecomunicaciones y libertad de expresión han advertido que algunos apartados podrían ir más allá de las facultades que la propia legislación otorga a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Entre las observaciones destacan la posibilidad de imponer sanciones a medios concesionados, asumir funciones relacionadas con réplicas ciudadanas que originalmente corresponden a los defensores de las audiencias e interpretar cuándo un contenido debe distinguir entre información y opinión.

Aunque la Alianza reconoció aspectos que considera positivos, como el impulso a los Códigos de Ética y la figura del Defensor de la Audiencia, sostuvo que el diseño, nombramiento y funcionamiento de estas figuras debe permanecer bajo la responsabilidad exclusiva de cada medio de comunicación, con el fin de evitar intervenciones que puedan comprometer su independencia editorial.

Asimismo, advirtió que la existencia de sanciones sustentadas en criterios ambiguos o interpretaciones discrecionales podría derivar en mecanismos de censura previa, una práctica incompatible con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

AMMx advierte que la regulación no debe limitar la labor periodística

La organización también respaldó las preocupaciones expresadas por la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que ha señalado que algunos apartados de la propuesta podrían generar incertidumbre jurídica y abrir espacios para la aplicación discrecional de la norma.

Finalmente, la Alianza de Medios Mx reiteró que cualquier regulación relacionada con los derechos de las audiencias debe construirse mediante un proceso transparente, abierto y con participación de todos los sectores involucrados, al considerar que el fortalecimiento de estos derechos no debe traducirse en restricciones que afecten la libertad de expresión ni la labor informativa de los medios de comunicación.

