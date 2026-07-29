Los lineamientos y las audiencias: El dilema de la verdad

Vaya problema en el que se metieron los miembros de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), una paraestatal del Estado Mexicano, al emitir los “ Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias ” .

Y no, no me refiero a su propuesta de 54 artículos y 5 transitorios que agrega carga regulatoria para los concesionarios de TV y radio públicas y privadas, no. De eso seguro mis colegas ya hablaron en más de un espacio.

Yo hago referencia al fundamento que las autoridades del Estado mexicano utilizaron como pretexto para “meter sus narices hasta en la sopa”; es decir: el acceso a información veraz.

Una reflexión kantiana

¿Qué es información veraz y qué información no lo es? La pregunta no es fácil y me recuerda mucho a lo que planteó el filósofo ilustrado Immanuel Kant en su Crítica de la Razón Pura de 1781:

“Si la verdad consiste en la conformidad de un conocimiento con su objeto, éste tiene que ser distinguido de otros en virtud de tal conformidad. Pues un conocimiento que no coincide con el objeto al que es referido, es falso, aunque dicho conocimiento contenga algo que pueda valer respecto de otros objetos. Un criterio universal de verdad sería aquel que tuviera validez para todos los conocimientos, independientemente de la diversidad de sus objetos.

Buscan censurar y #CallarAMéxico



La @cirtmx, jueces y legisladores advierten que los nuevos lineamientos de audiencias buscan censurar a medios críticos, al darle al gobierno el poder de decidir qué es información falsa e imponer multas excesivas.



Ante este intento de control,… pic.twitter.com/Mg43AH93Di — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 29, 2026

Ahora bien, dado que este criterio hace abstracción de todo contenido del conocimiento (de la relación con su objeto) y dado que la verdad se refiere precisamente a tal contenido, es evidente lo absolutamente imposible y lo absurdo de preguntar por un distintivo de la verdad de ese contenido cognoscitivo.

Queda clara, consiguientemente, la imposibilidad de señalar un criterio de verdad que sea, a la vez, suficiente y universal. Como ya antes hemos llamado materia al contenido de un conocimiento, tendremos que concluir: por lo que a la materia concierne, no puede exigirse ningún criterio general sobre la verdad del conocimiento, puesto que tal criterio es en sí mismo contradictorio.”

Este fragmento de las primeras páginas de la División de la Lógica General en Analítica y Dialéctica nos conduce a una reflexión muy importante: no es posible establecer un criterio general para hablar sobre verdad.

Y, lo más importante, objeto de esta columna: no podemos hablar de “verdad” sino de “verdades”.

Árbitro estatal

Aquí es donde “la puerca tuerce el rabo” porque a partir de la implementación de estos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias la autoridad, entiéndase la CRT, será el filtro que juzgue la información veraz de la que no lo es.

Y no sólo eso sino, además, el árbitro estatal estará facultado para autorizar réplicas que juzgue procedentes en caso de que se divulgue “información falsa” o “dichos inexactos”.

Los superpoderes de la CRT son graves si se toman en cuenta los antecedentes de algunas autoridades que reservaron información “por motivos de seguridad nacional” cuando la verdad no les asistió: Tren Maya, narcopolíticos, solicitudes de extradición, etc.

Apuntes finales

Es claro que algo tenía que hacerse en un país como México donde un 33% de la población no distingue entre información veraz y fake news, según Kaspersky .

Pero darle más poder al poder, como lo será con estos nuevos lineamientos, nunca ha sido una buena fórmula para la vida democrática... O quizás ya no vivimos en una Democracia, espero estar equivocado.

