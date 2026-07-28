¡Alerta por censura! CIRT rechaza lineamientos de audiencias para medios; acusa que podría decidir qué es “información falsa”

La discusión sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias escaló luego de que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) advirtiera que el proyecto contiene disposiciones que podrían convertirse en un riesgo para la libertad de expresión y el trabajo periodístico en México.

Aunque el organismo aseguró que respalda la protección de las audiencias, sostuvo que la propuesta, tal como está planteada, abre la puerta a facultades excesivas para la autoridad y podría terminar afectando la independencia editorial de los medios de comunicación.

Gobierno decidiría qué información es "falsa": El riesgo de los lineamientos a los derechos de Audiencias

El punto que más preocupa a la industria es que el proyecto permitiría a la autoridad determinar cuándo una información puede considerarse falsa o descontextualizada. Para la CIRT, esa atribución rompe con los principios de autorregulación y coloca al Estado en una posición que podría influir directamente sobre los contenidos informativos.

El organismo también cuestionó que el defensor de las audiencias pierda independencia al quedar subordinado a la autoridad reguladora. Desde su perspectiva, esa figura dejaría de actuar como un representante autónomo de los ciudadanos para convertirse en un mecanismo sujeto al criterio gubernamental, debilitando uno de los principales contrapesos dentro del sistema de medios.

Multas que podrían provocar autocensura

Otro de los aspectos que encendió las alertas son las sanciones previstas en el proyecto. La CIRT señaló que las multas por una presunta falta informativa podrían alcanzar hasta el 1% de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario o programador.

A juicio del organismo, castigos de ese tamaño no sólo representan un impacto económico considerable, sino que también podrían generar un ambiente de autocensura, en el que medios y periodistas opten por evitar determinados temas para reducir el riesgo de ser sancionados.

Rechazan quejas anónimas contra periodistas

La cámara también pidió que los lineamientos establezcan de manera expresa que no serán admitidas quejas anónimas. Advirtió que permitir denuncias sin identificar a quien las presenta podría facilitar campañas de presión o acoso contra periodistas y comunicadores mediante reclamos falsos, coordinados o fabricados.

La CIRT informó que trabajará con sus más de mil 200 estaciones afiliadas para construir una postura común durante la consulta pública.