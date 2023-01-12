Reactivan coalición “Va por México” para las elecciones 2023 y 2024

Los partidos de PRI, PAN y PRD acordaron reactivar la coalición "Va por México" para contender en las elecciones 2023, en Coahuila y Estado de México (Edomex), además de las presidenciales en 2024.

"Nuestras dirigencias estatales, en el Estado de México, en Coahuila, así como las dirigencias nacionales después de muchos días de diálogo hemos llegado un acuerdo para recontruir la coalición legislativa y construir una coalición electoral 2023 y 2024", anunció Marko Cortés, presidente nacional del PAN.

"La decisión de ir juntos es trascendental porque expresan la voluntad de millones de ciudadanos que esperaban esta noticia", declaró el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano.

El acuerdo para reactiva la coalición "Va por México" establece que el PRI será el responsable de designar a los candidatos a las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México (Edomex) en estas elecciones de 2023.

La coalición "Va por México" asegura que ganarán las elecciones de 2023 y 2024, ya que representan la pluralidad.

PAN elegirá a candidatos para las elecciones de 2024

Mientras que el PAN será el responsable de llevar a cabo el proceso para elegir al candidato para las elecciones de 2024 para renovar la Presidencia de México y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), en donde irá únicamente el partido blanquiazul en coalición con el PRD.

"Por mandato del consejo político de la coalición "Va por México" y de la militancia será Acción Nacional el que signe el que habrá de abanderar la elección presidencial y la Jefatura de Gobierno, así lo reitera el PRI y así lo reiteramos todos", dijo "Alito" Moreno, presidente nacional del PRI.

Detalló que que la coalición "Va por México" es por la "defensa de un modelo democrático que se respete la pluralidad y se genere una mejor calidad de vida".

"Hoy le decimos a este gobierno, a Morena, que ni nos van a doblar ni nos van a echar para atrás. ¡Vamos a ganar!", expresó.

