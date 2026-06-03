Si eres amante de la astronomía, tienes una cita imperdible durante este mes de junio de 2026, cuando Mercurio, Venus y Júpiter protagonicen una es espectacular alineación planetaria, que se podrá apreciar a simple vista, uno de los eventos astronómicos más llamativos del año.

Cabe decir que aunque los planetas no se encontrará realmente cerca entre sí en el espacio, desde la perspectiva de la Tierra, parecerán formar una línea en el cielo, un fenómeno conocido como alineación planetaria o desfile de planetas. Expertos de la NASA y observatorios astronómicos internacionales señalan que el evento será visible durante varios días y podrá apreciarse sin la necesidad del uso de algún telescopio.

Junio 2026: ¿Cuándo será la alineación planetaria de mercurio, Júpiter y Venus?

La mejor ventana, para observar este fenómeno ocurrirá entre los días 11 y 15 de junio de 2026, cuando Mercurio se unan visualmente a Venus y a Júpiter en el cielo occidental, después de la puesta del sol.

Sin embargo, el momento más llamativo llegará entre el 16 y el 18 de junio, cuando además, una Luna creciente se sumará al espectáculo, formando una impresionante líneas celeste junto a los tres planetas.

Alineación plenataria junio 2026: ¿Desde qué lugares será visible?

La alineación podrá observarse desde gran parte del planeta, incluyendo México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica y Europa, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Los especialistas recomiendan buscar un lugar con poca contaminación lumínica, además de una vista despejada hacia el horizonte oeste. Las zonas rurales, playas, montañas o áreas alejadas de las grandes ciudades, ofrecerán las mejores condiciones para disfrutar del evento.

Hora en que podrá observarse este fenómeno

La observación de esta alineación planetaria deberá realizarse entre 20 y 45 minutos después de la atardecer. Venus será el más fácil de localizar, debido a que es el objetivo más brillante del grupo. Júpiter aparecerá muy cerca de él, mientras que Mercurio podrá verse más bajo sobre el horizonte occidental.

Los expertos recomiendan comenzar esta observación, tan pronto como el Sol desaparezca, ya que Mercurio suele ocultarse rápidamente.

¿Cuándo será la próxima alineación planetaria?

Las alineaciones planetarias son relativamente frecuentes, pero no siempre involucran a planetas tan brillantes y fáciles de observar; después de este evento de junio de 2026, los astrónomos espera nuevas configuraciones planetarios durante los próximos meses.

Aunque una alineación tan vistosa entre Mercurio, Venus y Júpiter no ocurre todos los años en condiciones tan favorables para los observadores. Si el clima lo permite, junio de 2026 ofrece una oportunidad ideal para mirar al cielo y recordar que algunos de los espectáculos más impresionantes del universo, siguen ocurriendo sobre nuestras cabezas; y tu, ¿planeas salir a observar esta alineación planetaria?