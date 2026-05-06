Mayo ilumina el cielo: cuándo y cómo podrás ver la luna azul 2026 paso a paso

Cada mayo, el cielo regala uno de los espectáculos más esperados: la luna azul, una luna llena que marca el esplendor de la primavera.

Este 2026 no será la excepción, y si quieres disfrutarla sin perder detalle, vale la pena saber exactamente cuándo aparecerá, a qué hora alcanzará su punto máximo y cómo observarla en las mejores condiciones.

Ya sea desde la ciudad o lejos de las luces, con estos consejos podrás aprovechar al máximo este fenómeno astronómico y convertir una noche cualquiera en una experiencia memorable.

¿Cómo ver la luna azul?

El cielo de mayo cerrará con otro espectáculo poco común: la segunda microluna del mes, conocida como luna azul, que alcanzará su punto máximo a las 4:45 a.m. (hora de Miami) del 31 de mayo, justo antes de la salida del sol.

Aunque su nombre sugiere un tono distinto, en realidad se trata de la segunda luna llena en un mismo mes, un fenómeno de calendario que ocurre aproximadamente siete veces cada 19 años, de acuerdo con EarthSky.

Este evento forma parte de la serie de microlunas, en las que el satélite natural se encuentra más alejado de la Tierra, por lo que puede apreciarse ligeramente más pequeño de lo habitual.

¿Cómo ver la luna azul el 31 de mayo?

Aun así, su brillo seguirá siendo protagonista en el cielo nocturno, especialmente durante su salida en el horizonte, cuando ofrece una de las postales más llamativas.

Para disfrutar mejor de este fenómeno, el científico Noah Petro recomienda alejarse de luces artificiales intensas, edificios altos y árboles que puedan bloquear la vista.

Además, sugiere tener paciencia: la Luna aparecerá cerca del atardecer y, conforme avance la noche, regalará una vista espectacular para quienes levanten la mirada al cielo.

Pico de las Eta Acuáridas

La lluvia de meteoros Eta Acuáridas logrará alcanzar su punto máximo entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de mayo de 2026.

El mejor momento para observarla será a partir de las 4:00 de la mañana, cuando su radiante, ubicado en la constelación de Acuario, comience a elevarse y las condiciones mejoren conforme se acerca el amanecer.