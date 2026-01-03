Eclipse solar, superlunas y lluvia de estrellas; eventos astronómicos 2026

El nuevo año se presenta como una etapa excepcional para la observación del firmamento, ofreciendo un despliegue de fenómenos que incluyen desde lunas llenas de gran luminosidad hasta impresionantes lluvias de estrellas. La agenda de eventos astronómicos 2026 está aquí y te dejamos los detalles.

Todo arrancará con la denominada "Luna del Lobo", que marcará el inicio de un ciclo de tres superlunas consecutivas, eventos donde nuestro satélite se percibe más grande y brillante de lo habitual debido a su proximidad con la Tierra.

Lunas impresionantes y eclipses solares; lo que se viene en 2026

Más allá de los eventos lunares, el sistema solar ofrecerá espectáculos visuales únicos con la presencia destacada de sus planetas. Júpiter, el gigante gaseoso, será uno de los protagonistas al situarse en una posición privilegiada respecto a la Luna, permitiendo a los aficionados identificarlo fácilmente en el cielo nocturno. Estas conjunciones planetarias, sumadas a los periodos de mayor actividad de meteoros, garantizan múltiples oportunidades para disfrutar de la belleza del cosmos a lo largo de los doce meses.

El calendario también estará marcado por eclipses significativos, incluyendo un eclipse solar total que promete ser el punto culminante para los observadores internacionales. Estos fenómenos, junto con las mejores capturas visuales de las superlunas, motivarán tanto a científicos como a entusiastas a mantener la vista en lo alto, aprovechando un año donde la alineación de los astros permitirá disfrutar de algunos de los espectáculos naturales más imponentes que se pueden registrar desde nuestro planeta.

Calendario de Eventos Astronómicos 2026

A continuación te dejamos la cronología de los fenómenos celestes más relevantes para el año 2026:

Enero



3 y 4 de enero: Lluvia de Meteoros Cuadrántidas.

Febrero



1 de febrero: Conjunción de la Luna y Marte.

17 de febrero: Eclipse lunar Penumbral

Marzo



20 de marzo: Equinoccio de Primavera (hemisferio norte) / otoño (hemisferio sur).

Abril



21 y 22 de abril: Lluvia de Meteoros Líridas.

Mayo



5 y 6 de mayo: Lluvia de Meteoros Eta Acuáridas.

Junio



21 de junio: Solsticio de Verano (hemisferio norte) / invierno (hemisferio sur).

Julio



28 y 29 de julio: Lluvia de Meteoros Delta Acuáridas.

Agosto



12 de agosto: Eclipse Solar Total (Visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia, España y Portugal).

12 y 13 de agosto: Lluvia de Meteoros perseidas.

28 de agosto: Eclipse lunar Parcial (Visible en las Américas, Europa y África).

Septiembre



22 de septiembre: Equinoccio de Otoño (hemisferio norte) / primavera (hemisferio sur).

Octubre



8 de octubre: Lluvia de Meteoros Dracónidas.

21 y 22 de octubre: Lluvia de Meteoros Oriónidas.

Noviembre



17 y 18 de noviembre: Lluvia de Meteoros Leónidas.

Diciembre

