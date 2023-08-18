Alistan denuncia diputados de Morena contra funcionarios por “cargada” a Sheinbaum

Alistan diputados de Morena denuncia contra funcionarios por “cargada descarada” a Sheinbaum.

En la Cámara de Diputados hay rebelión de legisladores de Morena en apoyo a la queja de Marcelo Ebrard por el presunto uso de recursos públicos para apuntalar a Claudia Sheinbaum en la contienda interna tumbo a la presidencia en el 2024.

82 diputados morenistas alistan una serie de quejas que presentaran ante Morena, el INE, Tribunal Electoral y la FEPADE por lo que llamaron “una cargada descarada” a favor de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México. Incluso le informaran de esto al presidente López Obrador.

El grupo de diputados de Morena encabezados por Emmanuel Reyes, Salma Luévano, Manuel Carrillo, Inés Parra, Selene Ávila y Ángel Domínguez, señalan aseguran que tienen prueba de desvió de recursos de las Secretarias de Bienestar, de Educación y Profeco.

Así denuncio Emmanuel Reyes “No es nada al aire, nosotros tenemos las pruebas de que sí se están usando los programas sociales… Por ejemplo, en Guanajuato Profeco y sus empleados de Profeco operan a favor de Claudia Sheimbaum. No solamente sería la dependencia del Bienestar sino también Profeco y la Secretaria de Educación Pública, a través de la subsecretaria de Nora Ruvalcaba, está documentado que a los estudiantes de nivel medio superior los obligan a asistir a los eventos de Claudia Sheimbaum, evidentemente, hay una manipulación de los programas a cargo del gobierno federal y esto, podría ser la punta del iceberg de que varias dependencias federales están operando a favor de Claudia, es una cargada descarada y eso sí que no lo vamos a permitir”.

Anunciaron que en las próximas horas enviarán una carta al presidente López Obrador con las pruebas del uso de recursos, porque dicen que al jefe del Ejecutivo no le informan bien lo que está pasando con el acarreo y despilfarro.

“Que se dejen de estas prácticas que afectan al propio movimiento, en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, a mí me parece que al presidente López Obrador no le están informando que se están usando los programas”, dijo el legislador de Morena.

Legisladores acusaron que desde hace tiempo detectaron desvíos a Sheinbaum

Acusaron que desde hace tiempo habían entregado pruebas al partido Morena del desvió y apoyos a favor de Sheinbaum, con servidores de la nación, como en Guanajuato y no han hecho nada.

“Una de los vicios del viejo régimen son las dadivas, el clientelismo, el influyentismo y todo lo que se dice cochinos, marranos y puercos. Solicitare ante la Comisión de Vigilancia comparecer a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, desde la legislatura pasada ha habido irregularidades y hoy una vez más se demuestra con la actual titular Ariadna Montiel”, indico la diputada de Morena, Inés Parra.

“Lo más triste compañeros es el despilfarro de recursos ustedes ya lo vieron cuánto cuesta un espectacular en la ciudad de México, entre 30 o 40 mil pesos, y son recursos públicos no nos pueden mentir hoy en día y decir que son patrocinados, no, son recursos públicos”, sostuvo el legislador Ángel Domínguez.

En declaraciones hecha a medios de comunicación, los diputados de Morena también respondieron al aspirante del PT, Gerardo Fernández Noroña por las críticas que hizo Marcelo Ebrard.

La diputada, Salma Luévano apuntó: ”este señor ha vivido de la izquierda a durante años y durante años y cuando le ha gustado o no le ha parecido lo primero que hace es ir a llorar como lo hizo esta ultima vez para ser parte de este grupo de corcholatas y, yo, le digo a Noroña que calladito se ve más bonito. Es un hipócrita y lo digo con conocimiento de causa y que mejor se calle”.

Los diputados de Morena aclaran que no buscan dañar al partido sino cuidar el proceso que fortalecerá el movimiento de la cuarta trasformación.