Claudia Sheinbaum se defiende de críticas tras entrevista que calificó como “violenta”

La corcholata Claudia Sheinbaum Pardo se defendió de las críticas tras la entrevista que tuvo en Tabasco en el marco de su recorrido por el país. La morenista señaló que ella estaba acostumbrada a dialogar con los entrevistadores y dijo: “Está muy violenta la entrevista”.

“Por ahí circula un video de una entrevista que me hicieron en Tabasco. Al respecto les comento lo siguiente: Las mujeres tenemos voz, sabemos usarla para defender nuestras ideas. Por eso a nadie debe extrañar que sea firme (...). A algunos les parece extraño que una mujer sea firme y decidida”, fueron algunas de las palabras que compartió Sheinbaum a través de su cuenta de Twitter.

Sheinbaum se queja de entrevista “violenta” y le llueven críticas

Fue durante su visita a Tabasco, ciudad natal del presidente López Obrador, que la exjefa de Gobierno tuvo un encuentro con un reportero que comenzó a cuestionar sobre los espectaculares de las corcholatas y el aviso que dio el mandatario para que se deslindaran de responsabilidad y pidieran que se quitaran.

El reportero indicó que parecía cuestionable el discurso de las corcholatas al no saber quién puso los espectaculares en distintos puntos de estados de la República, hecho que ocasionó que el presidente AMLO hiciera un llamado a que se bajaran.

Posteriormente, este cuestionó si con el llamado se dejaba en claro que el jefe del Ejecutivo es el que lleva la conducción del proceso, a lo que Sheinbaum contestó: “No, no dio una instrucción, dio una opinión. No la acatamos, reconocemos la opinión y tomamos nuestras decisiones. No sé por qué tanta violencia en la entrevista, está muy violenta la entrevista”.

Esta respuesta ocasionó que personas en redes sociales criticaran a la morenista al afirmar que al quedar expuesta no le gustaron las preguntas y contestó de ese modo.

En su visita también dio un discurso donde negó ser una copia del actual presidente: “Dicen ‘va a ser una copia de López Obrador’, pues claro que no, no somos una copia, pero de que vamos a defender los mismos principios, claro que los vamos a defender”.