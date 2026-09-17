¿Funcionarios al servicio de los cárteles? Alito Moreno exige explicaciones al gobierno

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno de México tras el señalamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la presunta colaboración de funcionarios mexicanos con organizaciones del crimen organizado.

A través de una publicación en redes sociales, el priista sostuvo que México enfrenta un problema de infiltración criminal en sus instituciones y exigió a las autoridades mexicanas presentar resultados concretos en la identificación, investigación y procesamiento de servidores públicos que pudieran estar vinculados con cárteles.

Alejandro Moreno cuestiona al gobierno de Morena por presuntos vínculos con el crimen

En su mensaje, Alejandro Moreno afirmó que el Gobierno de México quedó nuevamente expuesto ante la comunidad internacional por la presunta penetración del crimen organizado en las instituciones.

El dirigente priista hizo referencia a la petición atribuida a Donald Trump, quien, según el texto publicado por Moreno, habría solicitado a México exponer, detener y procesar a funcionarios públicos corruptos que colaboren con organizaciones criminales.

Ante este escenario, Moreno consideró que se trata de un señalamiento grave que requiere investigaciones y respuestas por parte de las autoridades mexicanas.

El presidente del PRI también acusó al gobierno de Morena de permitir la presencia de grupos criminales dentro de las instituciones; sin embargo, sus afirmaciones fueron presentadas como parte de su posicionamiento político y no acompañadas, en el texto compartido, de pruebas específicas sobre funcionarios concretos.

Una vez más, el Gobierno de México queda exhibido ante el mundo por la penetración de los cárteles del crimen organizado en las instituciones. El Presidente @realDonaldTrump pidió a nuestro país exponer, detener y procesar a funcionarios públicos corruptos que hayan colaborado… pic.twitter.com/xY7bW5fBeb — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 16, 2026

PRI exige investigaciones y cooperación con Estados Unidos

Alejandro Moreno planteó que, en caso de que Estados Unidos cuente con información sobre servidores públicos mexicanos presuntamente involucrados con organizaciones criminales, esta debería ser entregada a las autoridades competentes para su investigación.

El priista señaló que la cooperación bilateral debe permitir que esos datos sean revisados con apego a las garantías legales y mediante los procedimientos correspondientes.

Desde su posición como dirigente del PRI, exigió al Gobierno de México investigar a quienes hayan protegido o ayudado a grupos criminales desde las instituciones públicas.

Moreno también cuestionó lo que describió como una presunta protección política a funcionarios vinculados con el narcotráfico y demandó que el partido en el gobierno deje de utilizar el poder para encubrir a quienes pudieran tener nexos con organizaciones delictivas.