China y Nepal delimitarán frontera en cima del Everest

China establecerá su frontera con Nepal en el punto más alto del planeta: el Monte Everest.

Esta decisión tiene como finalidad reducir el riesgo de contagios por Covid-19, pues la intención principal es que los montañistas que escalen el Everest por el lado chino, no se encuentren con quienes suben por el lado nepalí.

Las fronteras entre ambos países están cerradas desde marzo de 2020, a pesar de ello, quieren extender su vigilancia contra el Covid-19 a la punta más alta del planeta, que comparte junto a Nepal, a ocho mil 848 metros sobre el nivel del mar.

Los guías de la alta montaña deberán establecer una línea fronteriza desde lo más alto del Everest, antes de permitir la escalada por el lado chino (norte), de acuerdo con un reportero de la prensa china.

Hasta el momento, no está claro cómo es que China va a marcar su territorio en la estrecha cumbre de la montaña, donde sólo unos cuantos montañistas pueden permanecer al mismo tiempo.

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Decisión de China desconcierta a Nepal

La decisión de las autoridades chinas tomó por sorpresa a las autoridades de Nepal. Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue Santa Bir Lama, presidente de la Asociación de Montañismo local, quien afirmó que hay muchas inconsistencias sobre la decisión tomada por China.

"No estoy al tanto de la decisión, pero sólo hay una cumbre y sería prácticamente imposible crear una separación entre escaladores de ambos lados", afirmó el dirigente.

Personal que trabaja en esta región de los Himalaya precisó que se toman las medidas sanitarias más estrictas para la prevención de contagios de coronavirus; además de que han implementado filtros para separar a los montañistas que inician la escalada desde el lado sur, Nepal.

Desde el inicio de la temporada de montañismo, autoridades de Nepal han evacuado a más de 30 personas de su campo base, algunas con síntomas de Covid-19, ubicado a cinco mil 364 metros sobre el nivel del mar.

Además, hay una especial preocupación por la situación que se vive en India, país vecino de Nepal, seriamente afectado por una segunda ola de contagios que ha traído cifras récord de 400 mil contagios y cuatro mil muertes en sólo un día.

Además, autoridades nepalíes afirman que también el equipo con el que suben los montañistas ayuda a que se reduzcan las posibilidades de propagación del virus.

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