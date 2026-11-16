Después de un fin de semana largo, miles de automovilistas volverán a las calles de la Ciudad de México (CDMX), lo que podría empeorar la calidad del aire para este martes 17 de noviembre.

Por ello, el programa Hoy No Circula se mantendrá vigente este martes 17 de noviembre en la capital y el Estado de México, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes.

Conoce aquí sus restricciones y su horario de operación.

Hoy No Circula aplica a estos autos HOY 17 de noviembre

¡Que no se te vaya a olvidar! Estos son los automóviles que no podrán circular este martes en las 16 alcaldías de la CDMX y en municipios del Estado de México (Edomex) por el Hoy No Circula:

Holograma de verificación : 1 y 2.

: 1 y 2. Color del engomad o: Rosa

o: Rosa Terminación de placa: 7 y 8

Los automovilistas que no sigan las disposiciones por ley serán acreedores a multas y sanciones que podrían terminar con la remisión del vehículo al corralón, informaron las autoridades.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en 2026?

La Secretaría del Medio Ambiente establece que quienes circulen en un día restringido por el programa Hoy No Circula pueden recibir una multa de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Además de la sanción económica, las autoridades pueden enviar el vehículo al corralón, lo que representa dar dinero extra por el arrastre y resguardo del coche.

Para este 2027, las multas del programa están fijas desde los 2 mil, 346 a 3 mil 519 pesos mientras que en Edomex la sanción por circular en día restringido es de 2 mil 346 pesos equivalentes a 20 UMA.

Aumentarán las contingencias ambientales en CDMX durante 2027

El fenómeno de “El Niño” podría complicar la calidad del aire en la CDMX durante la primavera de 2027, debido al aumento de las temperaturas y a las condiciones secas que se esperan en el centro del país.

El calor intenso favorece la formación de ozono, mientras que la falta de lluvias puede dificultar la eliminación de algunos contaminantes del ambiente, como las PM10.