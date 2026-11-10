De acuerdo a registros previos del fenómeno “El Niño”, se identificaron al menos siete entidades de México, donde vive aproximadamente el 36% de la población del país, que podrían enfrentar temperaturas más altas de lo normal y una disminución de lluvias durante 2027.

Esto se debe a los efectos del “Súper El Niño”, que actualmente atraviesa una fase de intensidad muy fuerte, y donde expertos aseguran que podría alcanzar su pico máximo en diciembre.

¿Cuáles son los 7 estados que podrían registrar temperaturas muy altas en 2027?

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), encontraron que mayo y junio podrían ser meses claves para la formación de olas de calor, contingencias ambientales y sequías.

Esto con base en los registros de los tres episodios muy fuertes de “El Niño” que golpearon a México entre 1983, 1998 y 2016.

Aunque sus efectos pueden variar de un año a otro, las siete entidades que históricamente han presentado una combinación de temperaturas altas y lluvias por debajo de lo normal son:

Ciudad de México (CDMX)

Estado de México (Edomex)

Puebla

Tlaxcala

Hidalgo

Oaxaca

Guerrero

Los resultados muestran que, durante mayo del segundo año de estos fenómenos, algunos estados recibieron apenas una cuarta parte de la lluvia habitual. Además, las temperaturas aumentaron entre 0.5 y 1.5 °C en las siete entidades analizadas.

Eventos de El Niño en México Mapa comparativo de los eventos de "El Niño" muy fuerte en México: estados en rojo afectados por las altas temperaturas. (Reporte El Niño 2026-2027)

¿Por qué El Niño podría provocar sequías y más calor en México?

“El Niño” es un fenómeno natural que ocurre cuando las aguas del océano Pacífico ecuatorial se calientan más de lo habitual, lo que modifica los vientos y la distribución de las lluvias en distintas partes del mundo.

En México, sus efectos cambian dependiendo de la región y la época del año. Es decir, con la temporada de lluvias, este fenómeno las exacerba, mientras que en la temporada seca ocurre lo mismo.

En entrevista, Mexitli Eva Sandoval-Reyes, investigadora del Tecnológico de Monterrey, explica que “El Niño” y el cambio climático son fenómenos diferentes, pero sus efectos pueden agravar algunas condiciones meteorológicas, lo que explica que en 2027 se esperan sequías extremas.

“Uno de los efectos del fenómeno de El Niño en México es justamente sequías en toda la República, especialmente en el centro y sur. Estas sequías, digamos, son un efecto de incrementar la temperatura y disminuir la humedad. Dos factores clave cuando hablamos de incendios forestales”, — investigadora del Tec de Monterrey.

¿En qué meses de 2027 habría mayor riesgo de sequía y olas de calor?

Aquí las alertas se encienden, pues los registros apuntan a que de abril a junio de 2027 serán los meses más secos en el centro del país.

Según el análisis de la UNAM y el SMN, las lluvias por debajo de lo normal, combinadas con temperaturas elevadas, pueden aumentar la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor, por lo que el próximo año podría ser el más caliente del que México tenga registro.