¿Cuándo se pone el altar de Día de Muertos 2026? Fechas y quiénes llegan primero

El Día de Muertos 2026 está cada vez más cerca y miles de familias mexicanas se preparan para reencontrarse con sus seres queridos con un altar lleno de flores, veladores, comida, y los objetos favoritos de los difuntos.

Pero ¿sabías que, según la tradición, no todas las almas llegan el mismo día? En Azteca Noticias te contamos cuándo se pone la ofrenda de Día de Muertos este 2026 y quiénes son los primeros en regresar.

¿Cuándo se pone el altar de Día de Muertos en 2026?

En México, la muerte no se concibe únicamente como el final de la vida, sino como un rito de paso hacia otro plano. De acuerdo con la cosmovisión mesoamericana, las almas de quienes fallecían debían recorrer los nueve niveles del Mictlán antes de alcanzar la eternidad.

La tradición dicta que cada año nuestros difuntos regresan simbólicamente al mundo de los vivos para reunirse con sus seres queridos. Aunque ha evolucionado con el paso del tiempo, aún conserva un elemento esencial: el altar de muertos.

Aunque no existe una fecha única para comenzar a montar la tradicional ofrenda, muchas familias empiezan a prepararla desde el 25 de octubre, con la intención de tener todo listo para recibir a las primeras ánimas.

La ofrenda suele estar preparada antes del 1 y 2 de noviembre, días especialmente dedicados a recordar a los niños y adultos fallecidos.

¿Quiénes llegan primero al altar de Día de Muertos?

Tradicionalmente, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, se dedica a recibir a las almas de los niños fallecidos, conocidos popularmente como angelitos.

Por su parte, el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, se recuerda a los adultos que ya partieron.

Sin embargo, algunas costumbres extienden las fechas de la celebración para incluir a otras almas que también ocupan un lugar especial en la memoria de las familias.

Aunque las fechas pueden variar según la localidad y las creencias de cada familia, una de las tradiciones señala que las primeras almas en llegar son las de las mascotas, a quienes se les dedica el 27 de octubre.

Las fechas principales en que llegan las ánimas son los siguientes:



27 de octubre: Llegan nuestras mascotas.

28 de octubre: Personas que fallecieron de forma trágica (accidentes o violencia).

29 de octubre: Llegan quienes murieron ahogados.

30 de octubre: Las animas que no tienen familia, así como los niños que murieron sin ser bautizados.

31 de octubre: Los bebés o seres que nunca nacieron.

1 de noviembre: Día de Todos los Santos, dedicado a los niños y difuntos pequeños.

2 de noviembre: Día de Muertos, dedicado a todos los adultos fallecidos.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar para ponerle a un difunto su ofrenda?

La creencia señala que debe pasar al menos un año desde la muerte de nuestro ser querido antes de colocar su foto en el altar de Día de Muertos, ya que se considera que el difunto aún está a la mitad de su viaje por el Mictlán.

Se cree que el alma tarda un año en recorrer los 9 niveles del inframundo para completar su proceso de transición, pero esto no es una regla obligatoria.

Las fechas y las formas de celebrar el Día de Muertos dependen de las creencias de cada familia y de las costumbres de cada estado, pues no existe una única manera de recordar y honrar a los que se nos adelantaron.