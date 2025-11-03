Notas
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Explosión en desfile de Día de Muertos deja diez lesionados en Mazatepec, Morelos
Una explosión en un carro alegórico del desfile de Día de Muertos en Mazatepec, Morelos, dejó diez personas lesionadas la tarde-noche del 2 de noviembre.
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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy sábado 1 de noviembre? Afectaciones por Día de Muertos
¿Usarás al Metro CDMX? Así se encuentra el servicio este sábado 1 de noviembre por Día de Muertos, para que tomes precauciones en tus traslados.
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Cuando el Día de Muertos duele: la historia de Melani y su padre que encarceló al asesino
El Día de Muertos no es celebración para José Ángel, sino duelo. Su hija Melani fue asesinada afuera de su casa y su ausencia pesa más que las flores de un altar.
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¿Cuál es la leyenda del xoloitzcuintle en el Día de Muertos? Una guía por el difícil camino del Mictlán
Una leyenda dice que el xoloitzcuintle fue creado como un regalo para los hombres y actualmente es uno de los símbolos más importantes del Día de Muertos.
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¡Duele el codo! Eso te costará hacer una fiesta en Halloween
Los precios de productos para eventos tradicionales como el Día de Muertos y Halloween aumentaron casi un 20% este 2025. ¿Cuánto gastarás en una fiesta?
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¿Pan de muerto gourmet? Fusión entre tradición y degustación de nuevos sabores
Cafetería del Estado de México innova con nuevos sabores en el pan de muerto que combina la tradición con sabores de alta repostería.