Siguen estancadas conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia

Ucrania descartó acordar un alto al fuego con Rusia y dijo que Kiev no aceptaría ningún acuerdo con Moscú que implicara la cesión de territorio el sábado 21 de mayo, a 88 días de iniciado el conflicto.

Reconociendo que la postura de Kiev sobre la guerra se estaba volviendo más intransigente, el asesor presidencial Mykhailo Podolyak dijo que hacer concesiones sería contraproducente para Ucrania porque Rusia respondería con más fuerza después de cualquier interrupción en los combates.

"Cualquier concesión a la Federación Rusa conduciría instantáneamente a una escalada de la guerra. Así que la guerra no se detendrá. Simplemente se detendrá por algún tiempo", dijo a Reuters en una entrevista en la oficina presidencial fuertemente custodiada, donde algunas de las ventanas y pasillos están protegidos por sacos de arena.

"Después de un tiempo, con renovada intensidad, los rusos reforzarán sus armas, mano de obra y trabajarán en sus errores, se modernizarán un poco, despedirán a muchos generales... Y comenzarán una nueva ofensiva, aún más sangrienta y a gran escala, teniendo en cuenta todos los errores".

Podolyak descartó como "muy extraños" los llamados en Occidente para un alto al fuego urgente que implicaría que las fuerzas rusas permanezcan en el territorio que han ocupado en el sur y el este de Ucrania.

Ambas partes dicen que las conversaciones de paz se han estancado. Cada uno culpa al otro.

Miles de personas han sido asesinadas, millones han sido desplazadas y pueblos y ciudades han sido devastados desde que Rusia invadió el 24 de febrero.

Rusia dice que ha tomado el control total de la ciudad sureña de Mariupol en lo que llama su "operación militar especial" en Ucrania, pero su invasión se ha estancado en otras áreas y Ucrania se ha visto reforzada por el aumento de los suministros de armas de sus aliados.

Un alto al fuego le haría el juego al Kremlin, dijo Podolyak.

"Quieren asegurar algún tipo de éxito militar. Ciertamente, no van a tener éxitos militares, dada la ayuda que nuestros socios occidentales nos están brindando ahora", dijo.

"Sería bueno que las élites europeas y estadounidenses entendieran hasta el final que Rusia no puede quedarse a medias, porque alimentaremos sus estados de ánimo revanchistas, serán aún más violentos en dos o tres años, nos odiarán aún más. no solo nosotros, Ucrania, odiarán a todo el mundo occidental. Ya lo odian ahora".

Today, any concession to Russia is not a path to peace, but a war postponed for several years. Ukraine trades neither its sovereignty, nor territories and Ukrainians living on them. It's a pity that we have to explain such simple things to such reputable media as @nytimes. pic.twitter.com/NJdLm7fWOV — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 21, 2022

Visita del Primer Ministro de Portugal a Kiev



En el día 88 del conflicto, el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, visitó Kiev el sábado y realizó una aparición conjunta con el presidente Volodymyr Zelensky, anunció la oficina del presidente.

Costa es el último de una línea de líderes y funcionarios occidentales en visitar Kiev desde que las fuerzas ucranianas expulsaron al ejército ruso de las afueras de la ciudad.

Zelensky dijo que esperaba que Portugal respaldara los esfuerzos de Ucrania para unirse a la Unión Europea. "Esperamos que el voto estatal de Portugal apoye a nuestro país sobre el estatus de candidato a la adhesión a la Unión Europea durante la consideración de este tema en el Consejo Europeo en junio", dijo Zelensky.

Los dos líderes también discutieron la ayuda militar a Ucrania, las sanciones contra Rusia, los crímenes de guerra y cómo Portugal podría ayudar en la reconstrucción de Ucrania, dijo la oficina de Zelensky.