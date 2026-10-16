“No somos bandidos”: alumnos del Conalep responden a influencers y los acusan de discriminación

Los llamaron “bandidos” y hasta hicieron bromas sobre embarazar a una estudiante. Pero alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Nuevo León decidieron responder de una forma inesperada, frente a la cámara, mostraron lo que saben hacer y defendieron el esfuerzo que hay detrás de sus estudios.

En un video publicado en la cuenta de Instagram de @xr_wera, una alumna del Conalep Nuevo León, los jóvenes contestaron a los comentarios de los influencers Eder y Charlie, de Parrilleros MX, quienes se refirieron a los estudiantes con estereotipos que provocaron una respuesta directa.

¿Qué dijeron los alumnos del Conalep a los influencers?

Ximena, de 18 años, estudia mantenimiento automotriz, mientras que Ismael se prepara en mantenimiento de sistemas electrónicos. Ambos aprovecharon la grabación para mostrar que su formación va mucho más allá de los prejuicios.

Ismael contó que mientras los influencers grababan su contenido, él ya estaba en el taller desde las siete de la mañana, trabajando en la afinación de un automóvil, además de realizar tareas relacionadas con su mantenimiento.

También explicó que en el plantel aprenden a programar con Arduino y PLC, trabajar con cableado residencial e industrial y dar mantenimiento a equipos electrónicos.

Ximena, por su parte, señaló que las etiquetas pueden afectar las oportunidades de los estudiantes antes incluso de que tengan la posibilidad de demostrar sus conocimientos.

Y señaló que mientras los influencers se burlaban, ella estaba realizando la afinación de un auto desde las 7 de la mañana, con la intención de debilitar el discurso lleno de estereotipos.

¿Por qué los estudiantes dijeron que las bromas son discriminación?

Uno de los momentos más contundentes del video llegó cuando Jimena habló del esfuerzo de las familias que apoyan a los jóvenes para que puedan estudiar.

La estudiante señaló que su mamá trabaja para pagarle el transporte al plantel y cuestionó que, por elegir esa escuela, alguien pueda hacer menos a sus alumnos.

“Eso ya no es humor, es discriminación”, expresaron los jóvenes en su respuesta.

Con esa frase, los estudiantes pusieron sobre la mesa el impacto que pueden tener los estereotipos cuando se convierten en etiquetas que opacan el talento, la preparación y las aspiraciones de quienes buscan salir adelante.

¿Qué estudian los alumnos del Conalep y qué reto lanzaron?

Durante el video, los jóvenes destacaron que la preparación técnica que reciben les permite desarrollar habilidades útiles en distintos sectores, desde el mantenimiento de automóviles y equipos electrónicos hasta el funcionamiento de instalaciones industriales.

Además, aseguraron que en el Conalep hay alrededor de 300 mil estudiantes y que, según las cifras mencionadas en la grabación, el 70% trabaja antes de graduarse.

Al final, Ximena e Ismael invitaron a Eder y Charlie a conocer el plantel. Incluso les propusieron ponerse el mandil para aprender a rectificar discos de freno y compartir una carne asada con los estudiantes.

La invitación fue con el motivo de cambiar las burlas por una oportunidad para conocer de cerca lo que hacen los jóvenes.

Porque detrás de un meme hay estudiantes que se levantan temprano, familias que hacen sacrificios y personas que buscan abrirse camino con sus conocimientos.