Amber Heard presenta apelación del juicio con Johnny Depp

La actriz Amber Heard presentó este jueves un recurso de apelación sobre el falló del jurado de Virginia en el juicio de difamación con su ex esposo Johnny Depp, en el que fue obligada a pagarle 10 millones de dólares.

El equipo de abogados de Amber Heard presentó el aviso de apelación ante el tribunal de apelaciones de Virginia, con la intención de anular el fallo a favor del también actor Johnny Depp del pasado 1 de junio.

Después de un juicio televisado de seis semanas, un jurado de siete personas concluyó que Amber Heard difamó a Depp y otorgó a la estrella de "Piratas del Caribe" 10.35 millones de dólares en daños.

Aunque el jurado también determinó que Amber Heard fue difamada, por lo cual debía recibir de su ex esposo un pago de dos millones de dólares.

|Reuters

¿Por qué Amber Heard interpuso una apelación?

El equipo legal de Amber Heard dijo que buscó garantizar la equidad y la justicia a través de la apelación.

"Creemos que el tribunal cometió errores que impidieron un veredicto justo y equitativo consistente con la Primera Enmienda", dijo un portavoz a la agencia Reuters. "Por lo tanto, estamos apelando el veredicto".

El aviso también apela una orden de sentencia definitiva del 24 de junio y una orden del 13 de julio contra las mociones posteriores al juicio de Amber Heard.

La presentación se produce más de una semana después de que un juez rechazara la solicitud de Amber Heard para un nuevo juicio.

¿Qué paso en el juicio de Amber Heard y Johny Depp?

Durante el juicio, Johnny Depp dijo que nunca golpeó ni abusó sexualmente de Amber Heard y argumentó que ella fue una de las que se volvió violenta durante su relación. Heard dijo que había abofeteado a Depp, pero solo en defensa de sí misma o de su hermana.

Después del fallo en junio, la abogada de Amber Heard, Elaine Charlson Bredehoft, en una entrevista en "Today" de NBC, acusó al equipo de Depp de suprimir evidencia que estaba permitida en un caso de difamación de 2021 en Gran Bretaña.

Johnny Depp demandó al tabloide británico The Sun por llamarlo "golpeador de esposas", pero un juez del Tribunal Superior de Londres falló en su contra.

