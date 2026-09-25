¡Caos en Azcapotzalco! Ambulancia impacta más de 10 vehículos y atropella a una persona

Una ambulancia de traslados programados terminó con severos daños después de verse involucrada en una serie de choques en calles de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

El hecho ocurrió en la colonia Nueva Santa María, donde el vehículo quedó finalmente detenido con una de las ruedas delanteras dañada y después de impactar a varios vehículos.

De acuerdo con algunos testigos, el conductor de la ambulancia habría circulado a exceso de velocidad por diferentes calles y, además, presuntamente habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas.

La situación provocó una serie de afectaciones mientras la unidad avanzaba por la zona.

🚨 Imprudencia al volante



Detienen en la colonia Tlatilco, @AzcapotzalcoMx, al chofer de una ambulancia pública que, en aparente estado de ebriedad, atropelló a una persona y causó múltiples daños materiales.



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Ambulancia habría dañado a más de 10 vehículos

Según el reporte proporcionado, la ambulancia habría impactado a más de 10 vehículos durante su recorrido, pero los daños no se limitaron a automóviles. En medio de estos hechos, una persona también fue atropellada.

Tras lo ocurrido, el conductor presuntamente intentó darse a la fuga. Sin embargo, su recorrido terminó en el cruce de las calles Viñón y Begonias, en la colonia Nueva Santa María.

Ahí, varias personas lograron detenerlo.

La escena terminó con la ambulancia prácticamente inmovilizada, después de los impactos registrados durante su recorrido por calles de Azcapotzalco.

Policía detiene al conductor de la ambulancia

Elementos de la policía capitalina del sector Cuitlahuac acudieron al lugar luego de que varias personas detuvieran al conductor.

El hombre fue detenido y posteriormente puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes deberán determinar las responsabilidades derivadas de los hechos.

Por ahora, la unidad quedó en la zona con la rueda delantera dañada y con diversos golpes producto de los impactos.