¿Quién era América Isabel Acosta? Joven deportista hallada sin vida en Mazatlán

La muerte de la exportera América Isabel Acosta Hernández ha causado conmoción en la comunidad deportiva de Sinaloa.

La joven futbolista, quien destacó como guardameta en categorías juveniles y posteriormente continuó su carrera en la Liga TDP Femenil, fue recordada por instituciones educativas, equipos y organizaciones deportivas tras darse a conocer su fallecimiento.

América Acosta formó parte de Mazatlán FC Sub-19 entre 2020 y 2023, periodo en el que defendió la portería del conjunto sinaloense.

Durante su paso por la institución se consolidó como una de las jóvenes jugadoras que buscaban abrirse camino en el futbol profesional.

Tras concluir su etapa con Mazatlán FC, continuó su preparación deportiva con el Club Obson Dynamo Femenil, equipo perteneciente a la Liga TDP. Además de su actividad como futbolista, compartía su pasión por el deporte formando a nuevas generaciones.

Localizan sin vida a América Isabel Acosta en su domicilio

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán y bomberos de Villa Unión, atendieron un reporte de emergencia relacionado con una mujer inconsciente dentro de un domicilio ubicado en calles de la colonia Buena Vista, en la sindicatura de Villa Unión.

Al lugar llegaron servicios de emergencia y sin embargo la joven ya no contaba con signos vitales. Tras confirmar su muerte, el área de la vivienda fue acordonada y quedó bajo resguardo para que personal de la Vicefiscalía realizara el procesamiento correspondiente y posteriormente el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Hasta el momento no se han dado a conocer la causa de su muerte.

¿Cómo ocurrió la muerte del futbolista Gavin Yates-Lyons?

Reportes oficiales indicaron que el joven atleta Gavin Yates-Lyons fue una de las tres víctimas de una balacera registrada en la ciudad de Tallahassee, Florida.

We mourn the passing of Gavin Yates-Lyons.



We extend sincere condolences to his family, friends, coaches, teammates and all who held him close. May you find comfort and strength during this challenging moment. pic.twitter.com/nXiQP0ZM8c — Ball State Football (@BallStateFB) May 31, 2026

Gavin quedó atrapado en medio de un fuego cruzado, sufriendo heridas de extrema gravedad. A pesar de recibir atención médica especializada de emergencia, los esfuerzos del personal hospitalario fueron en vano y el joven falleció el pasado 24 de mayo, apenas un día después de haber celebrado su graduación de la preparatoria.