Luto en el futbol mexicano: hallan sin vida a exportera en Mazatlán

El futbol mexicano está de luto luego de darse a conocer el fallecimiento de América Isabel Acosta Hernández, exportera de 19 años de edad encontrada sin vida en un domicilio en Mazatlán, Sinaloa.

América Isabel era exjugadora del Mazatlán FC y exalumna de la Preparatoria UAS Villa Unión. El caso ya se encuentra en manos de las autoridades, las cuales iniciaron la investigación para esclarecer los hechos.

¿Qué se sabe de la muerte de exportera América Isabel?

El martes 9 de juno de 2026, policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán y bomberos de Villa Unión, atendieron un reporte de emergencia relacionado con una mujer inconsciente dentro de un domicilio.

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Buena Vista, en la sindicatura de Villa Unión. Cuando los servicios de emergencia arribaron y establecieron contacto con la mujer, le brindaron atención prehospitalaria, pero la joven ya no contaba con signos vitales.

Investigan causa de muerte de exportera del Mazatlán FC

Tras confirmarse el fallecimiento, el área de la vivienda fue acordonada y quedó bajo resguardo para que personal de la Vicefiscalía realizara el procesamiento correspondiente y posteriormente el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de la deportista, pero serán los estudios y diligencias de ley los que determinen las causas del fallecimiento de la mujer de 19 años de edad.

América Isabel Acosta Hernández se sumó al Obson Dynamo Femenil como portera para la temporada de la Liga TDP Femenil.

Lamentan muerte de América Isabel Acosta encontrada en Mazatlán

La deportista era alumna de la Unidad Académica Preparatoria Villa Unión, la cual a través de redes sociales confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a amigos y familiares de América Isabel.

"La comunidad de la Unidad Académica Preparatoria Villa Unión expresa sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de nuestra exalumna América Isabel Acosta Hernández

"Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y seres queridos en estos momentos de profundo dolor. Deseamos que encuentren fortaleza, consuelo y resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz", publicó en una esquela.