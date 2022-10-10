AMLO designa a Antonio Martínez Dagnino como nuevo titular del SAT

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), designó a Antonio Martínez Dagnino nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto, fue quien dio posesión protesta a Antonio Martínez Dagnino, tras la salida de Raquel Buenrostro, quien tomó la titularidad de la Secretaría de Economía.

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¿Quié es el Antonio Martínez Dagnino, nuevo titular de SAT?

Antonio Martínez Dagnino es licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Hasta hoy se desempeñó como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT.

Antonio Martínez Dagnino tiene experiencia en el Sistema Financiero Mexicano, específicamente en el análisis de instrumentos financieros derivados, así como en materia de supervisión, regulación y auditoría.

Además de laborar en la iniciativa privada y en el sector bancario, Antonio Martínez Dagnino se desempeñó como subdirector de área en la Dirección General de Grupos e Intermediarios Financieros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde se especializó en regulación del sistema financiero y creó procedimientos para la supervisión del capital y liquidez de las instituciones.