Raquel Buenrostro será la nueva titular de la Secretaría de Economía

Durante la mañanera, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), será la nueva titular de la Secretaría de Economía.

“Ya tomé la decisión de tomar a Raquel Buenrostro como Secretaria de Economía (…) Ha tenido muy buen trabajo, yo creo que lo que cuenta son los hechos y es una servidora pública ejemplar, le tenemos toda la confianza y ella va a ser la próxima Secretaria de Economía”, expresó AMLO durante la mañanera de hoy 7 de octubre.

¿Quién es Raquel Buenrostro, nueva titular de Economía?

AMLO indicó que Raquel Buenrostro es la más indicada para estar al frente de la Secretaría de Economía, ya que entregó resultados durante su cargo en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Tiene licenciatura en matemáticas de la UNAM y maestría en Economía en el Colegio de México y ya se conoce porque ha estado aquí con nosotros", indicó.

Raquel Buenrostro tiene una trayectoria de más de 20 años dentro de la administración pública, fue Directora de Política Fiscal cuando AMLO era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Entre los cargos que ocupó también se encuentra la Dirección General de Administración en la Secretaría de Turismo; Dirección General de Innovación y Calidad en la Secretaría de Educación Pública (SEP); Dirección General Adjunta de Control Presupuestario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En enero de 2020 fue ratificada como titular del SAT, por lo que rindió protesta ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. “Trabajaremos incansablemente para cumplir nuestra tarea”, expresó en ese momento.

Al frente del SAT hizo una reforma fiscal, entre los cambios que hubo en su administración se encuentra el trámite del RFC para jóvenes mayores de 18 años.