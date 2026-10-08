Por creerse “dueños” de México: AMLO arriesga la relación con Estados Unidos

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no le bastó con dejar una tensa relación entre México y Estados Unidos, ahora vuelve a aparecer y darse el lujo de provocar al país vecino, advirtieron analistas políticos en Tolerancia Cero.

Ahí radica el problema de creerse dueños de México, pues no se habla desde el gobierno federal, sino desde el movimiento de la 4T, que solo demuestra la irresponsabilidad con la que se mueven.

En un momento especialmente delicado para el país, provocar innecesariamente a un gobierno con mucho mayor poder puede terminar afectando no solo a quienes están en el poder.

