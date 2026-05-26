AMLO contrató al “Rey del huachicol” para combatir el huachicol: esto reveló Mexicanos Contra la Corrupción

¡Vaya ironía! El libro “Huachicol Fiscal. La madre de todas las estafas” reveló como en la estrategia impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para detener el huachicol. en realidad sólo permitió el ascenso de figuras como Sergio Carmona, señalado como el “rey del huachicol”.

Un nombre que figura como uno de los principales operadores del contrabando de combustible en México, y que su misma empresa supuestamente ayudaba a combatir este delito.

¿Qué reveló Mexicanos Contra la Corrupción sobre el huachicol?

El libro escrito por Raúl Olmos, documenta que una filial de Pemex encargada de operar las pipas del plan anti huachicol pagó más de 22 millones de pesos a una empresa vinculada con Sergio Carmona.

La investigación fue presentada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización que cumple 10 años y que desde hace tiempo ha documentado redes de corrupción del gobierno mexicano, pero ¿cómo fue que nació el “rey del huachicol”?

La estrategia de cerrar ductos y usar pipas; así operaba Pemex

En enero de 2019, AMLO anunció una ofensiva nacional contra el huachicol. El plan consistía en cerrar ductos de Pemex para evitar el robo de gasolina.

Para echar a andar el proyecto, la dependencia utilizó a I.I.I. Servicios SA de CV, una filial creada originalmente para administrar inmuebles y no para transportar combustible.

A pesar de no tener experiencia en esa área, la empresa asumió un papel clave dentro del nuevo esquema de distribución de gasolina y diésel. Según el libro, fue justamente cuando apareció el Grupo Industrial Permart, empresa fundada por Sergio Carmona Angulo.

Los pagos millonarios que no pudo ocultar el SAT

De acuerdo con los comprobantes fiscales consultados por la investigación, en 2021 Permart emitió facturas por 22 millones 185 mil pesos a I.I.I. Servicios.

Los registros del SAT muestran que antes de ese año no existían antecedentes de relaciones comerciales entre ambas compañías. Sin embargo, el vínculo ocurrió precisamente cuando la filial de Pemex operaba las pipas del programa antihuachicol.

Ese mismo año, I.I.I. Servicios se convirtió en el segundo cliente más importante de Permart, sólo por debajo de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia que también le otorgó contratos millonarios en estados como Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Quién era Sergio Carmona Angulo?

Sergio Carmona Angulo fue identificado en diversas investigaciones como un operador ligado al tráfico ilegal de combustible, además de que presuntamente financiaba campañas políticas de Morena.

Además de recibir dividendos como accionista de Permart, los registros fiscales indican que también cobraba como empleado de su propia empresa. Tan sólo entre 2018 y 2021 obtuvo más de 2.7 millones de pesos por ese concepto.

En noviembre de 2021, el mismo año en que su empresa facturó millones a la filial de Pemex, Carmona fue asesinado.