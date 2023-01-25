AMLO anuncia megacelebración por expropiación petrolera en el Zócalo

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que se hará una gran celebración en el Zócalo, con motivo del 85 aniversario de la expropiación petrolera.

Durante la mañanera de hoy, López Obrador dijo que es buen momento para celebrar la expropiación del petróleo, uno de los que consideró bienes de todos los mexicanos.

#EnLaMañananera | El 85 aniversario de la expropiación #petrolera será una conmemoración masiva en el #Zócalo de Ciudad de México, así lo adelanta el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/LaIrS2QyIa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 25, 2023

"El día 18 de marzo, un acto grande, grande, están invitados todos, tenemos que defender nuestra soberanía, el petróleo, la industria eléctrica", expresó.

López Obrador destacó que se debe celebrar la decisión del entonces presidente Lázaro Cárdenas de nacionalizar el petróleo.

También recordó todos los proyectos que su administración encabeza para seguir impulsando el petróleo, como la modernización de las plantas coquizadoras y la refinería de Dos Bocas.

¿Quiénes irán a la celebración de la expropiación petrolera?

El Presidente no dio más detalles de esta celebración en el Zócalo de la Ciudad de México, a la que invitó a todos y aseguró que se invitará a los cantantes que han manifestado su apoyo a la Cuarta Transformación.

"Vamos a invitar a nuestros cantantes, los que le gusten a la gente", anunció el Presidente López Obrador en conferencia de prensa.

Sobre las posibles críticas de sus adversarios a esta celebración por la expropiación petrolera, que se prevé se haga el sábado 18 de marzo, AMLO dijo que es normal que no celebren este tipo de fechas significativas para la democracia.

"Cómo no les va a incomodar el 18 de marzo si ellos estuvieron a favor de las empresa extranjeras y siguen estando, a ellos no les gusta celebrar", expresó.