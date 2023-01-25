¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 25 de enero

En la mañanera de AMLO se abordaron diversos temas como los medios de comunicación; este es el resumen de lo que dijo el Presidente en la conferencia del 25 de enero.

AMLO lamenta situación de taxistas en Cancún

El Presidente se pronunció sobre el conflicto entre taxistas y conductores de aplicación en Cancún y aseguró que la gobernadora Mara Lesama ya atiende el tema de la movilidad de los turistas.

"Es lamentable y reprobable y además toda la propaganda están exagerando (…) el mensaje es que se están resolviendo las cosas y hay diálogo”, expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ lamentó el acoso de taxistas a choferes de Uber en #Cancún y garantizó la movilidad de los turistas pic.twitter.com/gMjM11Wuo7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 25, 2023

Rosa Icela dará informe de caso de saxofonista Elena Ríos

Por el caso de Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido por Juan Vera Carrizal, López Obrador indicó que será Rosa Icela quien dé información al respecto y aseguró que se la brindado toda la atención.

AMLO celebrará aniversario de expropiación petrolera en Zócalo

AMLO anuncia en la mañanera que hará una celebración en el Zócalo con motivo del aniversario de la expropiación petrolera el próximo 18 de marzo y destacó la decisión del entonces presidente Lázaro Cárdenas.

"El día 18 de marzo, un acto grande, grande, están invitados todos, tenemos que defender nuestra soberanía, el petróleo, la industra eléctrica. Vamos a invitar a nuestros cantantes, los que le gusten a la gente", expresó.

#EnLaMañananera | El 85 aniversario de la expropiación #petrolera será una conmemoración masiva en el #Zócalo de Ciudad de México, así lo adelanta el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/LaIrS2QyIa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 25, 2023

AMLO responde a críticas sobre Plan B de la Reforma Electoral

El Presidente dijo no estar sorprendido de las críticas de los consejeros del INE en contra del plan B de la Reforma electoral, pues dijo que son conservadores, además ironizó el hecho y lo relacionó con el juicio de Genaro García Luna.

"Qué le van a defender al INE si ganaron con el "INE no se toca"... A lo mejor están pensando en hacer una marcha para decir que García Luna es inocente", dijo en tono en broma.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

El Plan B de la Reforma Electoral, el juicio de Genaro García Luna, además del primer evento masivo en el Zócalo por la expropiación petrolera, fueron los temas que aboró el Presidente; estas son las frases más destacadas de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy 25 de enero.