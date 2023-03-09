¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 09 de marzo

En la mañanera de AMLO del jueves 09 de marzo de 2023 se abordaron temas como: Bienes acumulados del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia matutina de AMLO.

Cabe recordar que fue el pasado lunes que el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que este jueves 09 de marzo daría la mañanera desde el búnker de Genaro García Luna.

¿Qué dijo AMLO sobre iniciativa de EU de Fuerzas Armadas?

AMLO se lanzó contra el gobierno de Estados Unidos (EU) después de que se planteara una iniciativa, por parte de los Repúbicanos, para que las Fuerzas Armadas del país intervengan en México para evitar que llegue el fentanilo.

¿Qué dijo AMLO sobre investigación contra Genaro García Luna?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio detalles sobre la investigación a las cuentas de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Asimismo, se dio a conocer sobre una denuncia en contra de Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna.

¿Qué dijo AMLO sobre sexenio de Felipe Calderón?

AMLO criticó la estrategia de Felipe Calderón en declarar la guerra a los grupos criminales durante su sexenio.

“Yo creo que sí hay elementos para sostener que imperó durante el gobierno de Calderón un narcoestado porque fue un gobierno de principio a fin violatorio de la Constitución, un gobierno espurio. (…) Él no ganó la elección, fue un fraude”, destacó AMLO.

¿Qué dijo AMLO sobre Pedro Castillo?

Durante la conferencia mañanera, AMLO criticó que Mario Vargas Llosa fuera condecorado por Dina Boluarte con la Orden del Sol del Perú.