AMLO se lanza contra gobierno de EU por consumo de fentanilo

Durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se lanzó contra el gobierno de Estados Unidos (EU), esto después de la iniciativa de que el narcotráfico mexicano se cataloguen como terrorismo.

Cabe destacar que próximamente se darás las discusiones en el congreso de EU en materia de combate contra los cárteles mexicanos y el tráfico de fentanilo; sin embargo, AMLO negó que en México haya vínculos con el terrorismo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que #EU debe atender las causas del alto consumo de fentanilo y no solo mantener la estrategia de decomisos pic.twitter.com/BdkmRS74sP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 6, 2023

EU propone calificar a los cárteles mexicanos como terroristas

Cabe destacar que el congresista Dan Crenshaw, junto al republicano Michael Waltz presentaron en febrero del presente año una iniciativa para que el Ejército de Estados Unidos combata al narcotráfico en territorio mexicano y señalarlos de terrorismo.

Ante esto, AMLO se lanzó contra la iniciativa, sobre la cual dijo que se trataba de propaganda.

“Estos siempre están denostando a México para sacar raja electoral", señaló AMLO sobre la iniciativa por parte de EU.

Posteriormente, el presidente López Obrador rechazó que su gobierno vaya a implementar alguna estrategia del combate al narcotráfico que no sea pacifista e insistió a EU modificar las circunstancias que orillan al consumo de fentanilo en el país.

|Twitter @J_Fdz_Menendez

AMLO se lanza contra EU por consumo de fentanilo

“Quieren resolver el problema aniquilando, rafagueando y asesinando en masacres a jóvenes que no tuvieron oportunidad”, señaló AMLO.

Aunado a ello, cuestionó a EU que, si les preocupa el fentanilo así como al gobierno de México es necesario atender las causas en México y el país vecino.

"Puede haber droga, ¿pero por qué hay consumo?¿Qué está pasando? ¿Por qué la adicción de las drogas? ¿Qué se está haciendo?”, cuestionó AMLO.

Asimismo, AMLO criticó que algunos congresistas de EU se encargan de denotar a México y no es siquiera aceptable que certifiquen al país: "Que digan si hay o no terrorismo en un país ¿Quién les da esa facultad? (...) Es una manía de considerarse el gobierno del mundo”.

Finalmente, aseveró que la iniciativa busca utilizar la fuerza militar de EU para intervenir en la vida pública de México.