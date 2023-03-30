INE va contra el “Plan C” de AMLO, acusa violación al principio de equidad en elecciones 2023

Este jueves 30 de marzo de 2023, el Instituto Nacional Electoral (INE), ordenó a la Presidencia de la República Mexicana, al mando de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que retire la declaración del Ejecutivo en la que habla sobre el "Plan C", pues acusa que viola el principio de equidad en las elecciones 2023, próximas a ocurrir en Edomex y Coahuila. Esta se dio el pasado 27 de marzo durante la conferencia mañanera de AMLO.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió que las declaraciones realizadas durante la mañanera de AMLO deben de ser retiradas de todas las plataformas digitales y electrónicas.

Y es que durante la conferencia matutina del pasado lunes 27 de marzo, el presidente AMLO habló acerca de la suspensión del Plan B, otorgada por el ministro Javier Laynez Potisek, sobre el cual aseguró que existe ya un Plan C.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reveló que tiene un plan “C” electoral y que consiste en llamar a evitar votar por PRI-PAN-PRD para que en un futuro pueda existir una gran Reforma Electoral pic.twitter.com/JrxgzE2O4V — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 27, 2023

¿En qué consiste el Plan C de AMLO?

El Plan C de AMLO consiste en evitar que se vote por el bloque conservador conformado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Ante esto, el INE determinó que llamar a no votar por el bloque de oposición violaría el principio de equidad en detrimento de los procesos electorales locales que se encuentran en proceso en Edomex y Coahuila, así como la carrera por la presidencia para 2024.

"La Comisión consideró que, en apariencia del buen derecho y desde una óptica preliminar, las manifestaciones pueden vulnerar el principio de equidad en la contienda electoral relativa a los procesos electorales locales en Coahuila y Estado de México, ya que existe afectación al principio de imparcialidad", señaló el INE.

En ese sentido, recordó que este plan ya se aplicó en las elecciones 2018, cuando AMLO fue elegido como el Presidente de la República Mexicana después del expresidente Enrique Peña Nieto del tricolor.

Esto quiere decir que deberá ser eliminado la parte de la mañanera donde el presidente AMLO habla del "Plan C" de todas las plataformas.

