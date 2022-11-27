“Todavía hay oportunidad": AMLO tras derrota de México vs. Argentina

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó ante la derrota de México vs. Argentina en el segundo partido de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022; "todavía tenemos oportunidad", aseveró.

El presidente AMLO compartió que la tarde de este sábado 26 de noviembre se encontraba apoyando al conjunto Tri color desde Palacio Nacional en compañía del actor Tenoch Huerta. El mandatario adjunto una fotografía en la que se le observa muy concentrado mirando lo que sería el encuentro México vs. Argentina.

Pese a que el marcador final de México vs. Argentina concluyó 2-0 favor el conjunto Albiceleste, AMLO, mostró un ánimo positivo al apuntar que nuestro país aún tiene oportunidad dentro del Mundial de Qatar 2022.

"Esto no se acaba hasta que se acaba", dice AMLO a México

El mandatario reaccionó a la dolorosa derrota de México en su segundo partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022; "Ánimo. Todavía tenemos oportunidad y "esto no se acaba hasta que se acaba", exclamó el mandatario.

AMLO vio el partido de México con Tenoch Huerta|Twitter/lopezobrador_

La Selección Mexicana cayó 2-0 ante Argentina con un gol de Messi y Fernández, por lo que ahora México debe jugarse la vida ante Arabia Saudita, ya que durante este encuentro a disputar el próximo 30 de noviembre el Tri color necesita ganar con una goleada de 3 tantos o más para continuar su camino en la Copa del Mundo.

Marcha de AMLO: "mañana vamos a celebrar", apunta

Al enviar sus mejores vibras a la Selección Mexicana, el presidente AMLO también aprovechó para mencionar la marcha que tendrá lugar el día de mañana 27 de noviembre para conmemorar el cuarto aniversario de su Gobierno.

🔴#ATENCIÓN | Mañana se llevará a cabo la #marcha para conmemorar el cuarto aniversario del Gobierno del presidente @lopezobrador_.



¡Toma en cuenta la siguiente información! 👇 pic.twitter.com/KeILMaFatr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 26, 2022

"Mañana vamos a celebrar que como México y su pueblo no hay dos", puntualizó el presidente, al recordar que será el 27 de noviembre, cuando regrese a las calles en una manifestación pacífica para rendir su Cuarto Informe de Gobierno.

La marcha de AMLO iniciará a las 9:00 horas partiendo desde el Ángel de la Independencia para llegar al Zócalo de la CDMX, avanzando por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la avenida 5 de mayo. Por lo que se prevé el cierre de algunas vialidades, así como la afectación del servicio de transporte público en la CDMX.

