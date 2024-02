¿El Doble Hoy No Circula aplica para las motos durante la contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

El doble Hoy No Circula que decretó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) este jueves 22 de febrero llevó a muchos a cuestionarse cómo se trasladarán a la escuela o el trabajo y si la medida también aplica para los motociclistas que recorren la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Esto es lo que debes saber sobre el doble hoy no circula para este viernes 23 de febrero tanto para automovilistas como motociclistas.

¿Por qué se activó la contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

La CAMe informó que la contingencia ambiental se activó debido a que se registró una concentración máxima de ozono de 167 ppb, en la estación de monitoreo Ajusco Medio, de la Alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México.

Esta acumulación de partículas se originó debido a que en los últimos días un sistema de alta presión provocó cielo despejado, ambiente brumoso y formación de inversiones térmicas. Además, a esta condición se le suma la alta radiación solar y el viento débil que no logró evitar el estancamiento de los precursores de contaminación.

¿Qué autos no circulan el viernes 23 de febrero por la contingencia ambiental?

El doble Hoy No Circula afectará a todos aquellos automóviles que tengan las siguientes características:



Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado azul, terminación de placa 9 y 0 .

¿El Doble Hoy No Circula aplica para las motos?

Los lineamientos de la CAMe y de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) no establecen restricciones, como parte del programa Hoy No Circula, para motocicletas en la fase 1, por lo que estos podrán circular de forma normal. Sin embargo, en caso de elevar el nivel se podrían tomar medidas extraordinarias.

Otros que exentarán estas restricciones del doble Hoy No Circula son: