AMLO envía a diputados reforma que permitirá el cabotaje

En el último día de sesiones, la Cámara de Diputados recibió una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que reforma a la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil.

Plantea una nueva regulación que, de facilidades a autoridades administrativas para permitir el cabotaje de aerolíneas extranjeras en terminales aéreas nacionales, con esto se busca beneficiar a los usuarios del transporte aéreo con fines turísticos o comerciales dentro del territorio nacional.

“Con el cabotaje que se autorizara a aerolíneas extranjeras, se ampliarán rutas regionales, tendrán mas facilidades en los vuelos de conexión, y los servicios aéreos serán de mejor calidad y eficiencia al menor costo”, establece uno de los objetivos de la propuesta del presidente López Obrador.

También se otorgan facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para regular, vigilar, supervisar y certificar las actividades relativas a la aviación civil.

Además, la Agencia Federal de Aviación Civil tendrá la atribución de otorgar permisos de las personas prestadoras de servicio de transporte aéreo, vigilar y verificar su complimiento, así como expedir, suspender, cancelar, revalidar o revocar certificados relacionados a la matricula, cancelación de matrícula, aeronavegabilidad, así como de explotador de servicios aéreos

Se obligará a los concesionarios aeroportuarios a elaborar un programa maestro de desarrollo, que se revisará cada 5 años, y una vez autorizado por AFAC, integrará el título de concesión.

La iniciativa del Ejecutivo Federal se turnó a Comisión de Comunicaciones y transportes de la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y dictamen.