AMLO rechaza dar presidencia de Alianza del Pacífico a “gobierno espurio”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que no entragará la jefatura de la Alianza del Pacífico a su homóloga de Perú, Dina Boluarte, pues aseguró que es legitimar a un "gobierno espurio".

“Que lo notifique a los miembros de Grupo de Río ¿qué hacemos? Porque no quiero legitimar un golpe de Estado, a un gobierno espurio”, expresó durante su conferencia de prensa.

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El Presidente López Obrador explicó que se hará una consulta con los miembros de la Alianza del Pacífico para que se entregue la presidencia que tomaría Pedro Castillo en 2022.

López Obrador anunció que sostendrá este viernes una llamada telefónica con, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil para dialogar sobre intercambios comerciales en alimentos

Presidenta de Perú acusa a AMLO de no entregar la Alianza del Pacífico

Dina Boluarte, presidenta de Perú, denunció que AMLO no quiso entregarle la jefatura de la Alianza del Pacífico por el apoyo que le mandatario mexicano ha expresado a Pedro Castillo, ahora encarcelado.

"Por seguir apoyando al expresidente, que dio el golpe, no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico", denunció la mandataria peruana.

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López Obrador se ha pronunciado sobre la política interna de Perú y ha expresado su apoyo a Pedro Castillo, cuya familia se encuentra asilada en México.

Por su parte, AMLO también recordó la gira que realizará durante el mes de septiembre en algunos países de Sudamérica como Chile, Colombia, Brasil y Argentina, en donde se prevé que acuda a las ceremonias con motivo del aniversario del asesinato del presidente Salvador Allende en Chile.

Además, López Obrador anunció que mantendrá una llamada con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que abordará principalmente temas de exportación de alimentos.

"Es probable que hable con el presidente Lula sobre algunos asuntos exportación e importación de alimentos”, expresó durante la mañanera del 17 de febrero, que se transmitió desde Sonora.