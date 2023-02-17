¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 17 de febrero

Desde Sonora se realizó la mañanera de AMLO en la que se abordaron diversos temas como la seguridad, pero también el Plan Sonora. Este es el resumen de lo que dijo el Presidente en su conferencia de prensa el viernes 17 de febrero de 2023.

Homicidio va a la alza en Sonora al 2022

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dio a conocer en la mañanera de AMLO que delitos como homicidios dolosos, robo a transporte, a casa habitación y la extorsión muestra una tendencia a la alta.

En contraste, la Sedena indicó que hay una tendencia a la baja de delitos como el robo de vehículos, el secuestro y la trata de personas a la baja, de acuerdo con datos diciembre de 2018 a diciembre de 2022.

Sonora ocupa el septimo lugar a nivel nacional en delitos como homicidios dolosos con 5 mil 504 la media, hasta el mes de diciembre de 2022.

El Presidente se pronunció en contra de la Policía Estatal y aseguró que prefiere a la Guardia Nacional, por lo que espera que haya 20 cuarteles para esta corporación al final de su sexenio.

AMLO rechaza entregar jefatura de Alianza del Pacífico a Dina Boluarte

El presidente dijo que no entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico a la actual mandataria de Perú, Dina Boluarte, pues dijo que es una forma de "legitimar un gobierno espurio", por lo que hará una consulta con los miembros para conocer qué procederá para entregar la jefatura del grupo.

“Que lo notifique a los miembros de Grupo de Río ¿qué hacemos? Porque no quiero legitimar un golpe de Estado, a un gobierno espurio”, expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó entregarle a Dina Boluarte, la presidencia de la Alianza del Pacífico pic.twitter.com/eRVv05T4GU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2023

AMLO sostendrá llamada con Lula Da Silva

López Obrador dio a conocer que este viernes podría mantener una llamada telefónica con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien buscará hablar de exportación de alimentos, pricipalmente.

“Es probable que hable con el presidente Lula sobre algunos asuntos exportación e importación de alimentos”, expresó en su conferencia de prensa transmitida desde el estado de Sonora.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ sostendrá este viernes una llamada telefónica con, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil para dialogar sobre intercambios comerciales en alimentos pic.twitter.com/ezbfVRGd7D — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2023

AMLO buscará eliminar ley que multa injurias al Presidente

El mandario dijo que supo quién fue la diputada de Morena que planteó aumentar las multas por injurias al Presidente de México y aseguró que buscará eliminarla pues en su gobierno se acepta la la crítica, aunque no es un llamado a que lo insulten.

"Lo hizo sin malas intenciones, pero esa ley lo que debe de hacerse con esa ley, es eliminarla", expresó en conferencia de prensa en donde anunció su gira por Sonora.

#EnLaMañanera | La iniciativa de ley para elevar los castigos por "injurias" al Presidente de la República, Secretarios, y Gobernadores que promueve la diputada Benelli Jocabeth Hernández no se hizo con afán de atacar la Libertad, así lo consideró el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/v1SjFSNVob — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2023

AMLO insiste que nuevos consejeros del INE sean demócratas

El presidente López Obrador insistió en que los cuatro consejeros que se renovarán en el Instituto Nacional Electoral (INE) deberán ser lo contrario a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, "verdaderos demócratas", expresó.

"Tiene que ser contrario a los qué hay incorruptible, tiene como pantalla lo de la ley electoral. Es una manifestación del bloque conservador", dijo el mandatario y aseguró que la marcha en contra del Plan B de la Reforma Electoral es un pretexto para criticar a su gobierno.

#EnLaMañanera | Ante la salida de los consejeros electorales, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, el presidente @lopezobrador_ confió en que sus relevos sean respetuosos de la democracia. También criticó las movilizaciones para evitar a ajustes de leyes secundarias electorales pic.twitter.com/OJC1LtObn3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2023

AMLO pide que juzguen a autoridades de EU por caso García Luna

El presidente López Obrador pidió al jurado que delibera en Estados Unidos sobre el juicio del exsecretario de Seguridad, Género García Luna, que también se revise la omisión o corrupción de autoridades de ese país, pues consideró que la operación de cárteles de droga también se debió a la colusión.

"Tomen en cuenta la participación que tuvieron autoridades de Estados Unidos porque no puede ser posible que no se enteraran", expresó el Presidente de México.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ pidió al jurado que delibera en Estados Unidos sobre el juicio de Género García Luna que también se revise la omisión o corrupción de autoridades de ese país pic.twitter.com/MpHIh3tUsd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2023

AMLO reprocha a la DEA combate al narcotráfico

El mandatario mexicano criticó que el gobierno que encabeza Joe Biden en Estaods Unidos no ha realizado suficiente trabajo para el combate al fentanilo y otras drogas.

"En Estados Unidos se da el consumo de la droga y que el gobierno, con todo respeto, hacen muy poco por evitar la demanda o el incremento en el consumo del fentanilo y de otras drogas", informó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reprochó que el gobierno de Estados Unidos que encabeza Joe Biden haga "muy poco" en el combate para reducir el consumo de drogas pic.twitter.com/kasZ1gd5gm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2023

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

El Presidente habló desde la elección de consejeros electorales, hasta la ley sobre multas por injurias al Presidente, entre otras. Estas fueron las frases de lo más destacado que dijo AMLO en la mañanera de hoy 17 de febrero.

Desde Sonora, también el mandatario se negó a pasar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte, actual presidencia de Perú.