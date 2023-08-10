“El de la malicia es usted": AMLO manda carta al juez Martín Adolfo Santos Pérez

En la conferencia mañanera de este jueves 10 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) leyó la carta que le envió al juez octavo de distrito, Martín Adolfo Santos Pérez. En esta, le dejó en claro que tiene "malicia efectiva" y que ha protegido a delincuentes. El motivo fue la resolución del magistrado a favor de Xóchitl Gálvez.

"El de la malicia efectiva es usted, que se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés y dañan al pueblo", señaló.

¿Qué decisiones critica López Obrador del juez Martín Adolfo Santos Pérez?

El mandatario enlistó algunas de las decisiones que ha tomado el juez y las expuso en la conferencia matutina:

Amparo a Joaquín Guzmán Loera para no ser extraditado

Desbloqueo las cuentas del exalcalde de BJ, Von Roehrich, por el caso del cartel inmobiliario

Modificación del plan nacional de vacunación

Permitió a tabacaleras la comercialización de cigarrillos electrónicos

Suspendió el programa piloto del nuevo plan de estudios en nivel básico

Suspendió la aparición de personajes en alimento chatarra

Quiso impedir que las Fuerzas Armadas se ocuparan de la seguridad pública.

Aunado a ello, aseveró que la carta que envió al juez también la mandará al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que se investigue su actuación; sin embargo, destacó que "no es ningún pleito, es un buen debate".

¿Cuál fue la resolución del juez a favor de Xóchitl Gálvez?

La resolución del juez Martín Adolfo Santos Pérez fue dar una suspensión provisional a favor de la senadora panista. Además de que el recurso judicial ordena a López Orador a que evite emitir "discursos de odio" y “manifestaciones con malicia efectiva” en contra de Xóchitl Gálvez.

En ese sentido, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo que, además del recurso a favor de la aspirante presidencial, el juez Santos ha otorgado otras suspensiones contrarias a los intereses del gobierno.

"Hay preocupación respecto a que se está extralimitando en sus facultades y que, aprovechándose de un amparo, se toman decisiones que violentan la libertad de expresión, no solo del presidente de México, sino el derecho también a la información de todos los mexicanos, y por supuesto afecta con ello a la democracia”, dijo la funcionaria.