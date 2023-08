"¿Dónde está la violencia?": AMLO revive comentarios de Xóchitl Gálvez tras resolución del INE

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este habló acerca de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre las medidas cautelares hacia la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez.

Cabe destacar que el pasado viernes, el TEPJF determinó que lo dicho por López Obrador a la aspirante del Frente Amplio por México sí era violencia política de género, por lo que emitió nuevas medidas cautelares; sin embargo, AMLO desmintió esto.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a la resolución de las autoridades electorales que consideran que ejerció violencia política de género a Xóchitl Gálvez. Acusó que se le han atribuido expresiones que no hizo y mandó este mensaje pic.twitter.com/LCDZD8IG8W — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 7, 2023

AMLO desmiente a TEPJF, afirma que lo dicho de Xóchitl Gálvez no es violencia política de género

El presidente AMLO negó que sus comentarios hacia Xóchitl Gálvez incurran a violencia política de género: “Muestra de cuerpo entero, exhibe a los magistrados del Tribunal Electoral, porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria. Son capaces de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense, ¿qué clase de jueces, árbitros se tienen en este Tribunal Electoral?”.

Sobre lo dicho el pasado 11 de julio en una conferencia matutina sobre que Gálvez era “una empleada de la oligarquía que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando”, AMLO refirió que esto era una presunta expresión analizada por el TEPJF; sin embargo, lo que él dijo fue que la aspirante presidencial es “Fox, es Salinas, Es Claudio X. González, es Roberto Hernández. Entonces entran así, los imponen (...)".

En ese sentido, reiteró que el Tribunal Electoral le atribuyó expresiones que él no expuso en sus conferencias matutinas, además de que insistió nuevamente en su propuesta para que los magistrados y consejeros electorales sean elegidos por voto popular.

Finalmente, dijo que para que ya no hablara de la aspirante presidencial, ya no le cuestionaran: “Ya no voy a hablar de la señora, no puedo pronunciar su nombre”.

*Información en desarrollo