AMLO fortalecerá familia para combatir la drogadicción en los jóvenes

El presidente Andrés Manule López Obrador (AMLO) aseguró que en lo que resta de su administración buscará enfrentar el tema de la drogadicción en los jóvenes a través del fortalecimiento de la familia.

"Vamos a enfrentar abiertamente al fentanilo con todo el daño que causa porque es muerte fulminante, es dolorosisimo ver cómo andan como zombies, es muy fuerte", declaró.

En la mañanera de hoy, AMLO aseguró que la estrategia para enfrentar a la drogadicción en los jóvenes es brindarles apoyos para que continúen estudiando o tengan fuentes de trabajo, aunque dijo, lo principal es preservar a la familia.

#EnLaMañanera | Adelanta el presidente @lopezobrador_ que su gobierno dará la batalla para evitar que el fentanilo sea consumido por jóvenes pic.twitter.com/pMIQEPnqgU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 18, 2022

“Nosotros hemos podido resistir todos los males, las calamidades, por nuestras familias y culturas, por nuestras culturas. Tenemos familias que son excepcionales, eso nos protege de problemas como el de drogadicción es cosa de fortalecer valores y que no se desintegren las familias”, declaró.

López Obrador sostuvo que la familia es el pilar de la sociedad que se ha descuidado por parte de la izquierda y se le ha dejado a los conservadores, pero confía en que se pueda fortalecer para combatir la drogadicción en los jóvenes.

“La familia es fundamental, sostengo que podemos hacer en el tiempo que nos queda mucho para fortalecer familia y enfrentar el problema de la drogadicción, podemos lograr lo que no suceda lo que está pasando en Estados Unidos, donde los jóvenes andan metidos no todos, pero sí es un problema grave de drogadicción fentanilo, así como los vapeadores, vamos a enfrentar abiertamente al fentanilo con todo el daño que causa porque es muerte fulminante, es dolorosisimo ver cómo andan como zombies, es muy fuerte.

AMLO recuerda concierto de Grupo Firme

El Presidente aseguró que se buscará dar apoyos a jóvenes como las becas del Bienestar y fuentes de trabajo a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, además de actividades lúdicas que permitan una sana diversión, incluso recordó la vez que se presentó Grupo Firme en el Zócalo, en el que pudo presenciar desde las ventanas de Palacio Nacional que acudía la familia completa a divertirse.

“Lo más sano, hubieron algunos ahí que se tomaron su caguama pero muy pocos, venían jóvenes, familias completas con niños.Cómo se llenó y seguía llegando gente, eran ríos de gente… Ordené que quitaran las vallas para que hubiese más espacio y que pudiesen estar hasta el frente del Palacio, no se pudieron quitar, pero se metió la gente y estaban en la puerta del Palacio, todas las puertas, ningún daño de nada, diversión sana, no destrucción”, destacó AMLO.