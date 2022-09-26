“En santa paz": AMLO celebra el concierto de Grupo Firme en el Zócalo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró el concierto de Grupo Firme que se llevó a cabo este domingo y reunió a 280 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México. "Una muy buena iniciativa de la Jefa de Gobierno" aseguró.

"Estuve contento, vi el concierto. Me asomé por la ventana. Cuanta gente, cuantos jóvenes. 280 mil y en santa paz. Eso sí, desmayados porque llegaron desde en la mañana. Eran ríos de gente y me da mucho gusto eso".

En la conferencia mañanera de hoy 26 de septiembre de 2022, AMLO dijo que al concierto de Grupo Firme asistieron muchos jóvenes que incluso se quedaron a dormir en casas de campaña para obtener un buen lugar en la plancha del Zócalo.

El presidente López Obrador agradeció a los que asistieron a divertirse al concierto e informó que se logró una gran convocatoria, calificó el evento como un "fénomeno" por la asistencia de más de 280 mil personas.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ también escuchó el concierto de @GrupoFirme en el #Zócalo de Ciudad de México, así se refirió al evento pic.twitter.com/dNP4tVlOAM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 26, 2022

AMLO busca reencuentro entre Nodal y Belinda

El presidente reveló que el cantante Christian Nodal también explora la posibilidad de cantar en el Zócalo, sin embargo, las negociaciones con autoridades de Ciudad de México permanecen.

“Nada más que estaba yo informándome que era compañero de Belinda, pero ya no. ¿No están peleados? No vaya a ser un desaire a Belinda. A lo mejor los juntamos a los dos. Muy bien y adelante”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reveló que Christian Nodal también explora la posibilidad de cantar en el Zócalo de Ciudad de México, sin embargo, las negociaciones con autoridades de Ciudad de México permanecen y esta la razón según el presidente pic.twitter.com/5bYTkR6wYm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 26, 2022

AMLO asegura que la presentación de Grupo Firme causó polémica

En Palacio Nacional, AMLO dijo que la presentación de Grupo Firme en el Zócalo generó polemica entre sus

adversarios, y aprovechó para dedicar una canción.

"Y también generó polémica porque no les gusta como diría mi amigo López Dóriga la música de Grupo Afirme dice, no, es Firme, Grupo Firme. ¿Cómo se llama esa canción famosa que aplica? ¡Ya supérame!".

El presidente López Obrador cerró su conferencia mañanera con la canción de Grupo Firme Ya Supérame, "¡Grupo Firme me dejó anonadado, qué capacidad de convocatoria!” aseguró.