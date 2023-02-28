AMLO invita a Felipe Calderón a la mañanera para que explique relación con Genaro García Luna

Durante su conferencia matutina de este martes 28 de febrero, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le lanzó una invitación a la mañanera al exmandatario Felipe Calderón Hinojosa a que explique la relación que tenía con Genaro García Luna, quien fungía como secretario de Seguridad Pública durante su sexenio y fue declarado culpable en Estados Unidos.

AMLO recordó cuando Felipe Calderón aseguró que si Genaro García Luna era declarado culpable de algún crimen brindaría una explicación al respecto. En ese sentido, el mandatario invitó al panista a dar la aclaración en una de sus habituales conferencias mañaneras.

"Estamos esperando la aclaración. Es más, aquí está la tribuna, lo invito aquí a que nos explique su relación con García Luna”, señaló AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ invitó a su antecesor Felipe #Calderón a que explique su relación con su exsecretario de Seguridad Genaro García Luna pic.twitter.com/yRr7ozbLqA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 28, 2023

¿Qué dijo AMLO sobre caso Genaro García Luna y Felipe Calderón?

Tras una pregunta por parte de un reportero, el presidente AMLO no descartó que los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón puedan ser juzgados tras la posibilidad de que Genaro García Luna se convierta en un informante tras ser sentenciado por cinco cargos en Estados Unidos.

“Sería un buen servicio al país el que él ayudara explicando cuál fue su situación en el gobierno de Fox y en el de Calderón. Entonces, no descartemos esa posibilidad porque existe el mecanismo y a él lo están condenando a 20 años como mínimo y hasta pena perpetua. Entonces, él tendrá que decidir”, señaló.

En ese sentido, AMLO destacó que sería una buena decisión que Genaro García Luna decidiera hablar tras ser declarado culpable y reciba su sentencia correspondiente.

|Mañanera/Reuters

AMLO mantiene intención de demandar a César de Castro, abogado de Genaro García Luna

Tras haber sido mencionado durante el juicio de Genaro García Luna por el abogado de este, César de Castro, el mandatario señaló que planea una demanda por daño moral, misma decisión que sigue de pie.

“Quiero saber cómo elaboró la pregunta. Yo tengo dos hipótesis, que en efecto está en el expediente del Rey Zambada y él se equivocó cuando leyó o improvisó hablando de que el dinero lo habían dado para la campaña que tuve con Fox, que se equivocó, pero sí existe el señalamiento de que entregaron dinero durante mi gobierno", destacó.