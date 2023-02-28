¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 28 de febrero

En la mañanera de AMLO del martes 28 de febrero de 2023 se abordaron temas como: los datos que se tienen sobre el Covid-19.

Fuerza Informativa te ofrece el resumen de la mañanera de AMLO en vivo.

Reporte de la pandemia de Covid-19

La secretaría de Salud reportó en la mañanera de AMLO que la pandemia de Covid-19 reporta un deceso de casos, ante esto recalcan la importancia de la vacuna.

Reclutamiento de médicos especialistas

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentó un informe sobre los avances en el programa IMSS Bienestar.

Señala un incremento en las plazas del IMSS Bienestar y el reclutamiento de médicos especialistas para 2023, incluidas sus parejas, para apoyar el ingreso familiar y evitar la desintegración.

Por su parte, AMLO destacó que su gobierno sigue persiguiendo un sistema de salud como el de Dinamarca: “Se están quitando las máquinas registradoras de los hospitales, ratifico el compromiso que este año vamos a tener concluido este sistema de salud universal y gratuito, sigue en pie lo de Dinamarca, para que nuestros adversarios vayan tomando nota”.

¿Qué dijo AMLO sobre planta de Tesla en México tras reunión con Elon Musk?

AMLO dio a conocer que, tras la videollamada con el multimillonario Elon Musk, se informó que ambos llegaron a un acuerdo sobre la sede de Tesla en México, la planta será en Monterrey, Nuevo León.

Durante la mañanera de AMLO del martes 28 de febrero de 2023, aseguró que se llegó al acuerdo tras una serie de compromisos para enfrentar la escasez de agua en Nuevo León y dar pie a la nueva planta de Tesla.

#EnLaMañanera | El gobierno mexicano no otorgará subsidios a #Tesla por instalarse en Monterrey según la llamada del presidente @lopezobrador_ y Elon Musk, dueño de Tesla pic.twitter.com/X2KU7I7aM6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 28, 2023

¿Qué dijo AMLO sobre sentencia de Genaro García Luna?

AMLO invitó a Felipe Calderón a la mañanera para que explique relación con Genaro García Luna, quien fungía como secretario de Seguridad durante su sexenio.

"Estamos esperando la aclaración. Es más, aquí está la tribuna, lo invito aquí a que nos explique su relación con García Luna”, señaló AMLO.