AMLO analiza denuncia en contra del abogado de Genaro García Luna

Este jueves 16 de febrero, durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que analiza una posible denuncia en contra del abogado de Genaro García Luna, César de Castro, por daño moral.

“Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resulten responsable. En Estados Unidos. Estoy viendo si es posible porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México y esto tiene que quedar muy claro", señaló AMLO desde Palacio Nacional.

AMLO destacó que busca abogado que no cobre por adelantado para poder presentar la denuncia correspondiente en contra de César de Castro.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ explicó que busca abogado que no cobre por adelantado para presentar #Denuncia contra César de Castro, abogado de Genaro García Luna pic.twitter.com/B6Eo2HbeOW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 16, 2023

César de Castro señaló sobornos por parte de AMLO

Fue el pasado 14 de febrero, durante el contrainterrogatorio de Jesús Reynaldo El Rey Zambada, hermano de El Mayo Zambada cuando César de Castro, abogado de Genaro García Luna, señaló que Gabriel Regino, excolaborador de López Obrador, había recibido siete millones de dólares para una campaña de AMLO en contra de Vicente Fox.

Cabe destacar que aunque El Rey Zambada aceptó destinar sobornos para una campaña, no preciso si estos fueron para AMLO.

En ese sentido, AMLO criticó a la defensa del acusado después de que esta cuestionó la existencia del dinero que el exsecretario habría recibido por sobornos por parte del crimen organizado.

Fiscal pide declarar culpable a Genaro García Luna

En el juicio contra Genaro García Luna, la fiscal pidió al jurado que lo declaren culpable, durante su intervención durante la etapa de alegatos finales que se desarrollaron el pasado miércoles 15 de febrero, en la Corte de Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos.

En la corte neoyorquina el Juez Brian M. Cogan comenzó a leerle las instrucciones al jurado para que este 16 de febrero empiecen a estructurar su veredicto sobre el juicio de Genaro García Luna. Al concluir ese proceso, se espera que inicien las deliberaciones.