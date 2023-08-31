¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 31 de agosto

Este es el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este jueves 31 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Sigue la conferencia mañanera de AMLO:

AMLO destacó que el subsidio de la luz será hasta octubre

El presidente López Obrador destacó que a las 11:00 horas de este jueves se dará una conferencia para hablar acerca del subsidio de la luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El presidente López Obrador rechazó que exista problemas de abasto de energía en Sonora y aseguro que en días pasados solo se registraron dos apagones; uno por acto vandálico y otro por una falla en un transformador.

AMLO habla sobre migrante baleado por Guardia Nacional

López Obrador dijo que el Guardia que disparó al migrante fue suspendido. Asimismo, que el mexicano que fue atacado ya fue dado de alta; sin embargo, calificó de ilegal que le hayan disparado.

Informó que ayer sostuvo una reunión con los secretarios de Marina y Sedena, José Rafael Ojeda Durán y Luis Crescencio Sandoval, respectivamente, y con la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, para analizar el tema migratorio.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ informó que ya fue dado de alta el mexicano baleado en Ciudad Juárez y fue suspendido el elemento de la Guardia Nacional de Texas quien presuntamente disparó pic.twitter.com/0AACp4Ijko — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 31, 2023

AMLO defiende a Yahritza y su esencia por comentarios

El presidente López Obrador se pronunció porque Yahritza y su Esencia retomen sus eventos en México después de que cancelaron conciertos por sus declaraciones en contra de la comida mexicana.

“No quisieron ofender, fue un error, pero les cancelaron conciertos, mucho castigo. A mí me preguntaron por qué van a venir, además ya se disculparon. Pobres, es una niña de 16, y años, y cayeron en depresión, también sus padres”, lamentó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se pronunció porque Yaritza y su Esencia retomen sus eventos en #México después de que cancelaron conciertos por sus declaraciones en contra de la comida mexicana. pic.twitter.com/fcs7o4zqnD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 31, 2023

AMLO habla sobre reducción de casi el 20% de despegues y aterrizajes en el AICM

El presidente López Obrador se refirió a la reducción de casi 20 por ciento de despegues y aterrizajes que se hagan desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) y que entrará en vigor a partir del 29 de octubre.

"Hay una recomendación de Protección Civil, entonces tuvimos que tomar la decisión de reducir el número de operaciones para evitar un problema mayor, de 52 a 43 por hora, es el aeropuerto, por mucho, con más operaciones en el país".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a la reducción de casi 20 por ciento de despegues y aterrizajes que se hagan desde el #AICM y que entrará en vigor a partir del 29 de octubre pic.twitter.com/RV7kBshAbd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 31, 2023

AMLO habla sobre proceso interno del Frente Amplio por México

AMLO fue cuestionado sobre el proceso interno del Frente Amplio por México, oposición que ayer cerró sus filas a favor de la senadora panista Xóchitl Gálvez, dando como resultado, la baja de la priista Beatriz Paredes.

“Es lamentable, porque es un asunto de arriba. Es el gerente Claudio. Nunca se había visto esto en la historia así, tan claro, tan descarado, porque ni siquiera terminaron su proceso, si no fue pura declinación", dijo.

Aunado a ello, recordó la declinación de Marcelo Ebrard rumbo a las elecciones 2012, cuando ambos querían ser candidato presidencial y dijo que "se portó a la altura".

AMLO buscará que periodistas vayan a su informe en Campeche

El mandatario señaló que buscará que un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se lleve a los periodistas que cubren la fuente presidencial al Quinto Informe de Gobierno que se dará el próximo 1 de septiembre en Campeche.