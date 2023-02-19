El día que AMLO invitó a Javier Alatorre a su casa

En 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aún era candidato a la Presidencia de la República por la coalición "Juntos Haremos Historia", recibió la visita de un "querido amigo", Javier Alatorre, quien llegó a su casa ubicada en la alcaldía Tlalpan en su vehículo particular, preparó café para el actual presidente en su cafetera y charló por más de 50 minutos con el mandatario.

La entrevista de Javier Alatorre en la casa de AMLO vio la luz el 27 de mayo de 2018, a través de las cuentas oficiales del actual mandatario, en ella se observa al conductor de 'Hechos Noche' llegar en su vehículo particular mientras pregunta a los transeúntes donde se encuentra la casa del candidato.

Al llegar al hogar de AMLO, el mandatario lo recibe con un fuerte abrazo, mientras pregunta a su esposa Beatriz Gutiérrez, "¿a quién queremos mucho?" Es así como se demuestra que Alatorre es un personaje muy apreciado.

Javier se sienta en el sillón de la casa de AMLO entre él y su esposa, entonces comienza la charla, preguntando cómo ha sido su camino como candidato a presidente de la República, posteriormente se ameniza el diálogo para cuestionar cómo fue que conoció a su esposa.

“Es la primera vez que alguien de televisión mexicana está aquí haciéndonos preguntas... Lo hacemos por ti con mucho cariño porque te consideramos alguien a quien apreciamos mucho”, dijo Beatriz Gutiérrez sin dar muchos detalles de la relación. Minutos después comienza el recorrido por el inmueble, donde AMLO mostró diversos regalos que la gente le da en sus giras por el país, algunas pinturas y cuadros sobre la Ciudad de México.

Desde aquella entrevista, AMLO ya hablaba sobre austeridad como eje rector de su administración y de su vida privada, finalmente entre risas, abrazos y una buena charla, Javier Alatorre se retira.

Javier Alatorre celebra 29 años en Hechos

Javier Alatorre cumple 29 años dentro de Fuerza Informativa Azteca (FIA), un proyecto en el que el conductor de 'Hechos Noche' ha dejado su entrega desde los 33 años de edad, llevando información verídica a millones de mexicanos de lunes a viernes en punto de las 22:30 horas.

A lo largo de 29 años, Javier Alatorre se ha distinguido por ser un periodista imparcial, por lo que la visita a la casa de AMLO no es la primera entrevista que el conductor ha realizado a lo largo de su carrera, ya que en agosto de 2017 se reunió en las inmediaciones de Los Pinos para charlar con el entonces mandatario de la República, Enrique Peña Nieto.

A través de una serie de cápsulas, el conductor de Hechos, en compañía de Enrique Peña Nieto, recorre los salones, las habitaciones y los jardines de la entonces Residencia Oficial de Los Pinos, la cual a principios del siglo pasado era el rancho La Hormiga, ubicado en lo que actualmente es la primera sección del Bosque de Chapultepec.

El conductor de Hechos, ingresa por todas las áreas de Los Pinos, que en ese entonces no se permitía el acceso al público; "se metió hasta la cocina".

Coberturas emblemáticas de Fuerza Informativa Azteca

Visitas privadas a casa de Presidentes de la República, coberturas bélicas, así como mantener presencia alrededor del mundo, son solo algunas de las coberturas emblemáticas que FIA ha realizado a lo largo de 29 años para llevar información imparcial e inmediata a millones de hogares mexicanos.

El proyecto que comenzó Javier Alatorre con 'Hechos' sería solo el principio de una larga lista de éxitos, en donde la persona más importante es el público, así se ha demostrado en diversos eventos no solo a nivel nacional, sino también mundial, como:



Matanza de Acteal en 1997:

Un 22 de diciembre, un grupo de aproximadamente 60 paramilitares vestidos de negro dispararon con armas reservadas para uso exclusivo del Ejército a un grupo de hombres, mujeres y niños integrantes de la organización pacífica “Las abejas”.



Muerte de Diana de Gales - 1997:

Juan Pablo II en Cuba - 1998:

Las coberturas emblemáticas de Azteca Noticias y la visita del Papa II a Cuba

|Vatican News

Rescate de la mina San José - 2010:

El derrumbe de la mina San José ocurrió 5 de agosto de 2010 alrededor de las 14:30, dejando atrapados a 33 mineros a unos 720 metros de profundidad durante 69 días.



Visitas de Juan Pablo II a México:

El rey Juan Carlos I abdica a la corona española y cede su lugar a su hijo Felipe VI - 2014:

Después de 39 años de mandato, el rey Juan Carlos I abdica a la corona española y cede su lugar a su hijo Felipe VI. Al principio de su reinado, el ahora rey emérito supo llevar la transición de la dictadura de Francisco Franco a una democracia.



Encuentro de Enrique Peña Nieto con la Reina Isabel II - 2015:

Muerte de la Reina Isabel II - 2022: 8 de septiembre falleció la reina Isabel II a los 96 años de edad.

Así es como Azteca Noticias se ha comprometido desde la primera emisión de Hechos con Javier Alatorre y de la mano de comunicadores como Jorge Zarza, Ramón Fregoso y Ana Winocur, entre muchos otros.