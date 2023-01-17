¿Dónde vivía AMLO en CDMX antes de ser Presidente de México?

Es de dominio público que la sede del Ejecutivo en la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es en el Palacio Nacional, aunque por varios sexenios fueron Los Pinos, actualmente, ¿dónde vivía López Obrador antes de ser el Presidente de México?

Desde su campaña en 2006, el mandatario planteó que habitaría en Palacio Nacional, como un homenaje al político que más admira, que es el presidente Benito Juárez.

Tras ganar la Presidencia AMLO se mudó hacia el departamento que se hizo en el interior de Palacio Nacional, en donde habita con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

AMLO muestra su casa antes de ser Presidente

En 2018, durante su campaña presidencial, AMLO invitó a Javier Alatorre y a Fuerza Informativa Azteca a conocer las entrañas de su hogar, un departamento ubicado en la alcaldía Tlalpan.

Literalmente, Javier Alatorre entró hasta la cocina de la casa de AMLO y Beatriz para conocer su departamento que habitaba hasta antes de ocupar la Presidencia de México.

En el recorrido, AMLO mostró diversos regalos que la gente le da en sus giras por el país, algunas pinturas y cuadros sobre la Ciudad de México, ciudad a la que aprecia el mandatario.

En esa entrevista, AMLO ya hablaba de la austeridad como eje rector de su administración y de su vida privada.

"Si tu tienes lo necesario para vivir, si vives con austeridad, no con ostentación, al mismo tiempo eres buen ciudadano, estás bien contigo mismo, con tu consciencia, puedes ser feliz", declaró el entonces candidato presidencial.

¿Dónde vive el presidente AMLO actualmente?

El Presidente habita junto a su esposa el departamento de Palacio Nacional y en una entrevista en junio de 2020 declaró que al menos una vez a la semana acudía a su casa de Tlalpan, aunque declaró que en el departamento pasa la mayor parte del tiempo porque desde ahí despacha los asuntos de la vida pública.

AMLO planea retirarse a su rancho en Palenque

Además de su casa en Tlalpan, AMLO ha declarado que una vez que deje la Presidencia de México se retirará de la vida pública a escribir su libro sobre el conservadurismo en México.

AMLO ha expresado que planea pasar su tiempo en su rancho, ubicado en Palenque al que acude de manera asidua, sobre todo cuando son días de asueto oficiales.